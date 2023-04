Bundeswehr-Hubschrauber im „taktischen Tiefflug“

Von: Gregor Hühne

Teilen

100 Fuß über Grund: Je nach Ausbildungsauftrag der Bundeswehr fliegen die Militär-Hubschrauber auch unterhalb einer Flughöhe von 30 Metern. © Gregor Hühne

Militär-Helikopter trainieren regelmäßig - auch im Landkreis Diepholz. Besonders beeindruckend sind sogenannte „taktische Tiefflüge“. Dabei pirschen die Maschinen knapp über der Baumgrenze in rund 30 Metern Höhe. Grundsätzlich sollen keine Übungsflüge zwischen 0 und 7 Uhr stattfinden.

Landkreis Diepholz – Die Bundeswehr dient seit 68 Jahren dem Schutz Deutschlands. Damit die Einsatzbereitschaft erhalten bleibt, übt die Truppe seit jeher zu Land, zu Wasser und in der Luft – auch mit Hubschraubern. Die Übungsflüge im sogenannten taktischen Tiefflug (rund 30 Meter über Grund) unterliegen dabei strengen Regeln und sind auch im Landkreis Diepholz zu sehen.

Die Bundeswehr, aber auch die in der Bundesrepublik Flugbetrieb durchführenden alliierten Streitkräfte führen mit Hubschraubern Trainings- und Ausbildungsflüge bei Tag und Nacht im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und des Auftrages der Streitkräfte durch, teilt ein Sprecher des Luftfahramtes der Bundeswehr mit.

Grundsätzlich ist überall in Deutschland militärischer Flugbetrieb zulässig. Die ohne besonderen Tiefflugauftrag einzuhaltende Mindesthöhe für Hubschrauber betrage dabei 500 Fuß (rund 152 Meter) über Grund. Beim Überflug von Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern sei für Hubschrauber eine Höhe von 1.000 Fuß (rund 300 Meter) über Grund einzuhalten.

Je nach Ausbildungsauftrag [wird] auch unterhalb einer Flughöhe von 100 Fuß (rund 30 Meter) über Grund [geflogen].

Um eine sichere Durchführung von Tiefflügen mit Hubschraubern, verbunden mit Absetzübungen gewährleisten zu können, wurde das Territorium der Bundesrepublik laut Angaben der Streitkräfte in Hubschrauberflugkoordinierungsgebiete aufgeteilt. In diesen Gebieten dürfen die Hubschrauber laut Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr „je nach Ausbildungsauftrag auch unterhalb einer Flughöhe von 100 Fuß (rund 30 Meter) über Grund fliegen“. Das werde als „kurzzeitiges taktisches Aufsetzen“ bezeichnet. Auch der Landkreis Diepholz liegt laut Bundeswehr-Angaben innerhalb eines solchen Gebiets.

Beim Luftfahrtamt der Bundeswehr ist dabei die zentrale Flugüberwachung der Truppe angesiedelt.

„Es ist eine notwendige Voraussetzung für die fliegenden Besatzungen, durch kontinuierliches Training den erforderlichen Leistungsstand sicherzustellen, damit kurzfristig erforderliche Kriseneinsätze und Evakuierungsoperationen, aber auch dringende Nothilfe bei Unfällen und Hilfseinsätze bei Naturkatastrophen mit geringer Vorbereitungs- und akzeptabler Reaktionszeit durchgeführt werden können“, erklärt der Sprecher.

Die Truppe will Lärmbelästigung „so gering wie möglich“ halten

Die Truppe informiert außerdem darüber, dass durch freiwillige Selbstbeschränkungen die Lärmbelastung für die Bevölkerung so gering wie möglich gehalten werden soll. So soll es – so weit wie möglich – keinen Übungsflugbetrieb außerhalb der Mittags- und Nachtruhe, zwischen 0 Uhr und 7 Uhr sowie an Wochenenden, Feiertagen und zwischen Weihnachten und Neujahr geben.

Sollten in der Zeit dennoch Militärmaschinen in der Luft sein, handele es sich zumeist um Einsatzflüge etwa von Rettungshubschraubern oder um die Alarmrotte der Abfangjäger (Luftwaffe).

Das Ende des Ost-West-Konfliktes ging mit einer „deutlichen Verringerung des militärischen Flugbetriebes über Deutschland“ einher. Das sei momentan im Begriff, sich wieder zu ändern.