Eckhard Alfken betreibt Uhrmacherfachwerkstatt in Bensen

Sudwalde - Von Janna Silinger. Es tickt und tickt. Ein ununterbrochenes Wirrwarr aus lauten, leisen, hohen und tiefen Geräuschen. Wanduhren aus dem 19. Jahrhundert, Armbanduhren aus 2018. Moderne Technik, alte Geräte. Die Zeit vergeht und scheint doch stehen geblieben, in der Uhrmacherwerkstatt von Eckhard Alfken.

Im beschaulichen Dörfchen Bensen, bei Sudwalde, wohnen rund 100 Menschen. Da ist das mit Laufkundschaft natürlich nicht so üppig. Aber trotzdem hat Eckhard Alfken täglich Kunden in seinem Geschäft. Der 60-Jährige betreibt dort seit den 90er-Jahren eine Uhrmacherfachwerkstatt. Und das nach wie vor mit Erfolg. Auch wenn die Anzahl der Kundschaft in der Zukunft wohl geringer wird.

Gerade die jüngeren Leute nutzen kaum noch Wand,- und Armbanduhren oder Wecker. Sie schauen einfach auf ihr Smartphone – oder ihre Smartwatch. Aber noch laufen die Geschäfte gut. „Eine Uhr füllt ja nicht nur eine Funktion aus, sie kann auch ein Schmuckstück sein“, so Alfken. Und als Accessoire ist sie nach wie vor beliebt, sowohl bei alten, als auch bei jungen Menschen.

Es sind allerdings nicht nur die Privatkunden, die seinen Laden am Laufen halten. Ein Großteil der Arbeit kommt von Partnerunternehmen aus ganz Norddeutschland, für die Alfken Uhren in Stand setzt. „Da kommt einiges rein.“

Jede Uhr hat Vor- und Nachteile, weiß der Fachmann

In seinem Geschäft reinigt und verkauft er auch Uhren. In erster Linie widmet er sich allerdings der Reparatur. „Bei den Quarzuhren tauscht man am häufigsten einfach die Batterien aus“, erklärt er. Die mechanischen Uhren seien da schon komplexer in der Funktion. Der Vorteil: Sie laden sich selbst über Bewegung auf. Allerdings seien Quarzuhren ein wenig genauer. Die haben alle ihre Vor- und Nachteile, weiß Alfken.

Der 60-Jährige hat 1975 in Brinkum seine Lehre begonnen. Danach Berufserfahrung in Bremen und Hamburg gesammelt und die Meisterschule in Hildesheim besucht.

Es war allerdings zu Beginn keineswegs eine Faszination für die Zeit oder eine Berufung. Es hat sich eher so ergeben. Jetzt merkt man Alfken deutlich an, dass es die richtige Wahl war. Mit Leidenschaft erklärt er verschiedene Arbeitsschritte, Funktionsweisen und Uhrwerke.

Die Drehbank steht jetzt im Hinterzimmer, der Computer vorne

1990 hat er seine Werkstatt in Bensen eröffnet. Sie befindet sich in seinem Elternhaus. „Hier sind früher mal Schweine herumgelaufen, und oben war der Heuboden“, erzählt er lächelnd. Es habe lange gedauert, das Gebäude umzubauen, aber inzwischen ist der 60-Jährige mehr als zufrieden mit dem Ergebnis.

Und so wie die Räume sich mit den Jahren veränderten, haben auch die Arbeitsvorgänge sich zumindest teilweise gewandelt. Während im Hinterzimmer der Werkstatt noch eine Drehbank aus den 50er-Jahren steht, die Alkfen braucht, um an besonders alten Uhren zu arbeiten, für die es keine Ersatzteile mehr gibt, nutzt er im vorderen Raum bereits eine moderne Computer-Software.

Damit kann er rausfinden, wie akkurat eine mechanische Uhr arbeitet (bei Quarzuhren ist das nicht notwendig, weil es sich dabei um Funkuhren handelt). „Bei einer Abweichung von fünf bis zehn Sekunden am Tag arbeitet die Uhr ziemlich gut“, erklärt Alfken. Alles darüber sei zu viel. Dann müsse der Fehler gefunden und behoben werden – damit die Uhr wieder den richtigen Takt findet.

Über die Zukunft macht Eckhard Alfken sich keine Sorgen. Er habe schließlich auch schon die ein oder andere Smartwatch repariert.