Zwischen Jimi Hendrix und Heidi Kabel

„Mattfeld mokt platt“: Hamburger „Tüdelband“ überzeugt in der „Kastanie“ - erneut

+ Malte Müller und Mire Buthmann sind „Die Tüdelband“, die 2017 noch als Quartett in Martfeld gastierte. Foto: Uwe Campe

Martfeld - Von Uwe Campe. „Tohuus is dor, wo us dat goot geiht“ - mit diesem Refrain aus ihrem Lied „Tohuus“ begrüßte Mire Buthmann, Sängerin und Gitarristin des Hamburger Platt-Pop-Duos „Die Tüdelband“, am Freitagabend knapp 40 Besucher in der Gaststätte „Die Kastanie“ in Martfeld-Hollen. Damit gab sie gleich das Motto für das Auftaktkonzert der diesjährigen Veranstaltungsreihe „Mattfeld mokt platt“ der Kulturplattform im Heimat- und Verschönerungsverein (HVV) vor. In behaglicher Atmosphäre bei Kerzenschein, Wein und mitreißender Musik konnten es sich die Gäste in der Tat gut gehen lassen.