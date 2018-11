Zwischen Ehefrau, Affäre und „Hotel Sanddorn“

Vorverkauf für die plattdeutsche Komödie startet am ersten Advent / Premiere am 19. Januar / Proben sind im vollen Gang

+ Schlitzohr Jan-Hauke Matthiesen muss nicht nur seinen Seitensprung gegenüber Frau Sibylle vertuschen, sondern auch auf unerwartete Gäste im „Hotel Sanddorn“ gefasst sein. - Foto: Nala Harries.

Br.-Vilsen - Von Nala Harries. Filmregisseur Jan-Hauke Matthiesen (gespielt von Harald Stellmann) hat es sich bei der Motivsuche für seine neueste Produktion in der Villa seiner Geliebten Merle Hansen (Claudia Graf) auf Rügen gemütlich gemacht. Damit sein Seitensprung nicht ans Licht kommt, hat er seiner Frau Sibylle (Marika Schrader) erzählt, er sei für die Zeit im „Hotel Sanddorn“ untergetaucht. Doch seine liebevolle Gattin plant, das Schlitzohr zu besuchen. Hektisch überlegen er und seine Geliebte, wie sie diese Katastrophe abwenden könnten. „Wenn mien Fro sik ein poor Daag in’n Hotel Sanddorn günnen woll, dann soll se dat doon“, meint Matthiesen. Kurzerhand wird die Villa der Geliebten in ein Hotel umgewandelt. Als Ehefrau Sibylle dann tatsächlich durch die Tür herein kommt, wundert sie sich prompt über die überschaubare Anzahl an Gästen dort. Für das abendliche Dinner werden kurzerhand die einfach Reste aus Merles Kühlschrank in ein Sternemenü verwandelt. Was bis dahin jedoch noch keiner ahnt ist, dass sich im Hotel noch weitere unerwartete Gäste ankündigen, was zu einer Vielzahl von Verwicklungen führt.