Zweitbester seines Fachs

Asendorf/Bassum – Wenn Dennis Mohrmann nicht zufällig auf den Beruf als Mechatroniker für Kältetechnik gestoßen wäre, dann wäre er heute wahrscheinlich um ein paar Urkunden und Pokale ärmer. Denn der 25-jährige Asendorfer zählt deutschlandweit zu den besten Nachwuchskräften seines Fachs. Aber der Reihe nach.

Eigentlich war Dennis Mohrmann beruflich „eher in Richtung Elektro orientiert“, erzählt er. Deshalb machte er nach seinem Abitur 2014 ein Praktikum bei seinem jetzigen Arbeitgeber, der Polarlicht GmbH in Bassum. Durch Zufall sei er dabei auf den Bereich der Kältetechnik gekommen und machte kurzerhand ein weiteres Praktikum im Unternehmen – in eben diesem Bereich. Mechatroniker für Kältetechnik planen, montieren und warten zum Beispiel Kühlräume und Klimaanlagen etwa für Restaurants, Supermärkte, Büroräume aber auch für Privathaushalte.

Nachdem Dennis Mohrmann seinen Ausbildungsvertrag unterschrieben hatte, ging es für den Asendorfer zunächst noch einmal nach Australien. Work and travel – reisen und arbeiten – stand für ein knappes halbes Jahr auf dem Programm. Er besuchte Sydney und Melbourne an der Ostküste sowie Alice Springs im Zentrum von Down Under. Im August 2015 begann er dann die dreieinhalbjährige Ausbildung in Bassum.

Im praktischen Teil beschäftigte Dennis Mohrmann sich vor allem mit der Montage von Kälteanlagen. Die Berufsschule besuchte er in Springe. Dort lernte er Inhalte aus den Bereichen der Elektrotechnik und der Kühlmittellehre, aber auch etwa Deutsch und Politik standen auf dem Stundenplan. Zwar ist das Abitur für seine Ausbildung keine Voraussetzung, aber von Vorteil war es dennoch, meint der 25-Jährige. „Physik, Chemie, Mathe, das war für mich ein bisschen leichter, weil das Grundwissen schon da war.“ Anders als in vielen anderen Ausbildungen ging er nicht einmal in der Woche zur Berufsschule, stattdessen fand der Unterricht blockweise statt – immer zwei Wochen. „So kann man sich besser reinarbeiten“, findet Dennis Mohrmann. Außerdem wäre es in seinem Beruf auch sonst schwierig geworden: Oft war er in der Ausbildung die ganze Woche auf Montage.

Seit Ende Januar ist er fertig mit der Ausbildung. Als Abschlussprüfung musste er unter anderem eine Kälteanlage bauen und eine schriftliche Prüfung ablegen. „Bei der Freisprechung stellte sich dann raus, dass ich Jahrgangsbester war“, erzählt der 25-Jährige. Aber dabei blieb es nicht: Er war der Beste seiner Innung (Landesinnung Kälte-Klimatechnik Niedersachsen/Sachsen-Anhalt) und der beste Mechatroniker für Kältetechnik der Handwerkskammer Hannover. Anfang November wurde er als Landessieger in Celle geehrt und durfte am Bundesentscheid teilnehmen. „Die Firma hat das unterstützt“, sagt Mohrmann. Und so ging es für ihn nach Duisburg. Dort musste er eine Anlage mit Propan als Kältemittel bauen. „Das ist relativ neu und das gibt es noch nicht so viel“, erklärt er. Für die Montage hatte er zwei Tage Zeit. „Es war schwieriger als die Gesellenprüfung“, sagt er. Er musste sich etwa die Rohrwege selbst zurechtlegen und dabei die Regeln der Technik beachten. Am Ende landete Mohrmann beim Bundesentscheid auf dem zweiten Platz.

Dennis Mohrmann arbeitet gerne in seinem Beruf. Als Geselle ist er nun im Service tätig: Das heißt, dass er vor allem für Störungen, Reparaturen und Wartungen zuständig ist. „Das ist immer was anderes, das gefällt mir.“ Auch sonst ist der Asendorfer zufrieden – in die Stadt zieht es ihn nicht. „Ich bin beruflich viel in Bremen und immer froh, wenn ich abends wieder raus bin.“ Nach Australien würde er zwar gerne noch mal – aber nur zum Urlaub machen.

Eine Sache gibt es, die der 25-Jährige aus Asendorf vielleicht noch gerne hätte: Zunächst hatte er über ein Studium in seinem Bereich nachgedacht, aber inzwischen würde er lieber einen Meister machen. „Ich habe jetzt ja schon mal Geld verdient“, erklärt er. Aber für den Meister braucht er noch etwas Berufserfahrung.

Der Leistungswettbewerb

Bei der Kammersiegerehrung im Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks in der Handwerkskammer Hannover sind insgesamt 35 Nachwuchskräfte zu Kammersiegern ernannt worden, darunter auch Kältetechniker Dennis Mohrmann aus Asendorf. Er setzte sich außerdem in seinem Gewerk auf Landesebene durch. Mit dem Landessieg hat er die Endrunde des Wettbewerbs erreicht und nahm an der Bundesausscheidung teil.