„Das presst einen in die Sitze“: Neue Fahrgeschäfte beim Brokser Heiratsmarkt

Von: Anne-Katrin Schwarze

„Project X“ drückt seine Gäste mit 4 G in die Sitze. © Ride Index 2023

Br.-Vilsen – Zum ersten Mal wird beim Brokser Heiratsmarkt die Gondel eines Fahrgeschäfts direkt über die Köpfe der Zuschauer fliegen. „Das ist Nervenkitzel, ohne dafür bezahlen zu müssen“, wirbt Tom Heine für sein Karussell „Air Power“. Die Schaukel ist gerade erst in den Niederlanden fertiggestellt worden und ist vom 25. bis 29. August eine von zwei Neuheiten beim Markt.

Angekündigt war der Einsatz von „Air Power“ sogar als Premiere, damit darf sich nun aber doch der Stoppelmarkt in Vechta schmücken. „Wir können da kurzfristig für einen Ausfall einspringen“, erzählt Heine. Bei einer Investition von knapp einer Million Euro muss man dem 23-Jährigen dieses Geschäft wohl gönnen.

Das ändert nichts an der Tatsache, dass sich die Besucher auf Schaukelspaß der besonderen Art freuen dürfen. In 22 Metern Höhe schwingt die Schaukel mit vier Gondelarmen über dem Geschehen. Neu ist das Prinzip Schaukel natürlich nicht. Dass die bis zu 16 Fahrgäste aber über den Köpfen der bummelnden wie wartenden Besucher schweben, soll ein Kick sein, den andere so nicht bieten. „Das ist ein ganz besonderes Fahrgefühl“, verspricht Tom Heine.

Und das sei ein guter Grund gewesen, sich für genau dieses Geschäft zu entscheiden. „Wir haben uns umgeschaut, was im Norden noch fehlt“, berichtet er. „Air Power“ sei kein Einzelstück, aber in und um Bremen, dem Sitz der Familie Heine, gebe es diese Machart noch nicht.

Drei Minuten wird der Fahrspaß dauern, fünf Euro soll er pro Person kosten. „Wir machen das so günstig wie es geht“, versichert er. Die Besucher sollen Spaß haben, wünscht sich Tom Heine. Bezahlt werden will das fabrikneue Fahrgeschäft aber auch, verhehlt er nicht.

Die Gondel von „Air Power“ schwingt über das Publikum. © KMG

Als Bremer kennt Tom Heine den Brokser Markt, obwohl er selbst dieses Jahr zum ersten Mal als Schausteller dabei sein wird. „Ganz früher reisten meine Eltern mit einem Basketballkorb, da war ich als Kind schon mit in Broksen“, erinnert er sich. Als die Corona-Maßnahmen den Heiratsmarkt unmöglich machten, beteiligte sich Familie Heine mit ihrem Fahrgeschäft „Hurrikane“ am alternativen „BruVi-Park“. „Wir freuen uns sehr auf den echten Heiratsmarkt“, erzählt er. Das Ambiente in Broksen sei sehr schön. „Wenn man die Chance bekommt, dabei zu sein, fährt man auch hin“, meint er.

Dass ihm die Personalnot in der Branche keinen Strich durch die Rechnung macht, habe die Kaufentscheidung ebenfalls beeinflusst. Die Schaukel lasse sich mit vergleichsweise wenig Aufwand auf- und abbauen. „Im Notfall kann die Familie das allein, oder gute Freunde würden anpacken, aber ich habe ein Team aus drei Mitarbeitern“, erzählt er voller Zuversicht. Die dünne Personaldecke einiger Kollegen sei der Grund gewesen, warum in Vechta und Ochtrup kurzfristig noch Stellplätze für große Geschäfte frei geworden sind. „Dem Auftritt in Broksen als Marktneuheit steht also hoffentlich nichts im Wege“, sagt er.

Mit einem nagelneuen Fahrgeschäft reist auch Familie Lehrmann zum Heiratsmarkt an. Ihr „Project X“ feierte im April in Erfurt Premiere und tourt seitdem über die großen Rummelplätze in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Der Marktplatz in Broksen ist für Carlo Lehrmann Neuland. „In der Bremer Region war ich bisher noch nicht vertreten.“ Da sein Vater aber den Heiratsmarkt kennt, habe er sich mich „Project X“ beworben – und einen Zuschlag erhalten. „Wir sind sehr gespannt auf Bruchhausen-Vilsen“, sagt der 24-jährige Betreiber des Karussells der Sorte „Bratpfanne“.

Die auf einer Scheibe befestigten Sitze drehen sich nicht nur im Kreis und dabei auch um sich selbst, die Scheibe stellt sich während der Fahrt auch fast senkrecht auf. „Bei voller Geschwindigkeit erreichen wir eine Fliehkraft von 4 G“, stellt Carlo Lehrmann sein Fahrgeschäft vor, das bisher einmalig sei, wie er sagt. „Das presst einen in die Sitze“, beschreibt er das Besondere am Fahrgefühl. „Extrem ist das aber nicht, es soll Spaß machen“, sei die Devise. Fünf bis sechs Euro verlange er für eine Fahrt in bis zu zwölf Metern Höhe. Bisher seien die Fahrgäste „sehr zufrieden“ mit dem Erlebnis im „Project X“ gewesen, berichtet er von Festen in Zerbst, Plauen und Eisleben.

Einen Kick verspricht auch „Mach 1“. Der Propeller schickt die Mitfahrenden in 42 Meter Höhe und erreicht Geschwindigkeiten von ehr als 120 Stundenkilometer. Das kam beim Brokser Publikum 2019 so gut an, dass sich viele auf ein Wiedersehen in 26 Tagen freuen werden.

Wer hoch hinaus will, ist im guten, alten Riesenrad allerdings immer noch am besten aufgehoben. Zugegeben, die Fahrt ist weniger rasant, aber der Blick aus 50 Metern Höhe ein Erlebnis.

Die weiteren sechs Großfahrgeschäfte sind beliebte Bekannte der Marktgänger: Karussell-Fans können wählen zwischen der Berg- und Talbahn Hip Hop Express, dem „Shaker“ vom Typ Scheibenwischer, dem sogenannten Schunkler „Hip Hop Jumper“ und den Klassikern Autoscooter, Polyp und Break Dancer. Oder an den fünf Markttagen alle ausprobieren.