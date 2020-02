Das Ziel: 50 Prozent erreichen

Samtgemeinde – Mehr Frauen für die politische Arbeit gewinnen sowie ein Anteil von 50 Prozent in allen Gremien. Das ist das Ziel des Mentoringprogramms „Frau. Macht. Demokratie.“ des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung. Und es ist auch das Ziel von Christine Schröder, Gleichstellungsbeauftragte der Samtgemeinde, Cattrin Siemers, Leiterin des Fachbereichs Bildung bei der Samtgemeinde, und den drei Mentoren.

Der Einstieg in die Politik soll dadurch erleichtert werden, dass interessierte Frauen ihren Mentor als sogenannte Mentees begleiten. Sie bilden jeweils ein Tandem. Landkreisweit gibt es davon 19, in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen sind es drei: Marlies Plate und Kerstin Fasbender, Carsten Steimke und Sieglinde Huber sowie Claudia Staiger und Sarah Kolley.

Niedersachsenweit hätten Mentoren teilweise mehrere Mentees, da sich nicht genügen Politiker gefunden haben, sagt Christine Schröder. Insgesamt gebe es 384 Mentoren und 443 Mentees. In der Samtgemeinde sah das ganz anders aus. Sieben Kommunalpolitiker hätten sich bereit erklärt, an dem Programm teilzunehmen. Es fehlte an Mentees.

Marlies Plate, Bürgermeisterin der Gemeinde Martfeld, war selbst einst Mentee, und ist nun Mentorin. Mit Kerstin Fasbender durchläuft sie das Programm nun zum dritten Mal. Gestartet ist das Duo, ebenso wie alle anderen Tandems, im September 2019. „Ich möchte unbedingt, dass mehr Frauen in die Räte kommen“, erklärt die Grünenpolitikerin, die auch Mitglied im Samtgemeinderat sowie im Kreistag ist, ihre Beweggründe. Kerstin Fasbender wohnt „seit nicht ganz so langer Zeit“ in Kleinenborstel und wollte sich schon länger politisch engagieren. „Politik hat mich schon seit meiner Schulzeit fasziniert.“ Die 51-Jährige studiert derzeit Politikwissenschaft, Verwaltungswissenschaft, Soziologie (PVS). „Das verbindet sich sehr gut“, sagt sie mit Blick auf das Mentoringprogramm.

Die Samtgemeinderatsvorsitzende Claudia Staiger (CDU) betreut ebenfalls ihre dritte Mentee. „Zwei haben leider vor den Wahlen aufgegeben“, sagt sie. Dies sei frustrierend gewesen, denn die Arbeit des Mentors sei zeitaufwendig. „Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist, reinzukommen. Das Grundlagenwissen weiterzugeben, ist mir wichtig“, erzählt Staiger, die seit 2001 politisch aktiv ist. Ihr sei es auch wichtig, dabei zu helfen, die Barriere zu überspringen. „Dabei hilft sie“, bestätigt Sarah Kolley. Die 34-Jährige ist vor etwa einem Jahr nach Bruchhausen-Vilsen gezogen. Sie sei schon vorher politisch aktiv gewesen und nutze ihre Elternzeit nun für die Teilnahme am Programm. „Nicht reden, sondern handeln“, so ihre Devise. Offiziell jedoch sind die beiden kein Tandem, sie habe die Anmeldefrist versäumt, meint Kolley. Dennoch werde das Engagement unterstützt, unterstreicht die Gleichstellungsbeauftragte.

Carsten Steimke (CDU), Ratsherr im Asendorfer Gemeinderat, erfuhr von seiner Mentee Sieglinde Huber von dem Programm. „Ich fand es ganz spannend“, sagt er. Der Asendorfer Rat bestehe derzeit zu 100 Prozent aus Männern. Und wer weiß: Vielleicht ist Sieglinde Huber eine potenzielle Nachfolgerin, mutmaßt Christine Schröder. Huber wiederum erfuhr durch einen Zeitungsartikel von „Frau. Macht. Demokratie.“. Die 61 Jahre alte Frührentnerin sei als Jugendliche politisch aktiv gewesen. Durch Beruf und Kinder sei die Aktivität jedoch abgeflacht. Vor vier Jahren sei sich nach Kuhlenkamp gezogen und wage jetzt einen neuen Anlauf in Sachen politisches Engagement. „Ich war in Rats- und Ausschusssitzungen und nehme am Rahmenprogramm teil“, sagt sie. Letzteres besteht aus zahlreichen Veranstaltungen, niedersachsenweit sowie im Landkreis. Dabei werden unter anderem Themen wie der Haushaltsplan, frauenpolitische Netzwerke oder Regeln und Rahmen der Kommunalpolitik behandelt.

Im Laufe der Zeit habe sich in der Kommunalpolitik in der Samtgemeinde schon einiges getan, weiß Cattrin Siemers. Zu Beginn ihrer Tätigkeit in der Verwaltung vor rund 30 Jahren sei sie oft die einzige Frau während politischen Sitzungen gewesen. Da hieß es dann „Guten Tag Frau Siemers, meine Herren ...“. Das Ziel sei daher, bei der Kommunalwahl 2021 noch mehr Frauen in die Gremien zu bekommen.

Anteil der Frauen:

. Samtgemeinderat: 18 Prozent (33 Sitze, davon 6 Frauen)

. Rat Martfeld: 30 Prozent (13 Sitze, davon 4 Frauen)

. Fleckenrat: 25 Prozent (20 Sitze, davon 5 Frauen)

. Rat Schwarme: 13 Prozent (13 Sitze, davon drei Frauen)

. Rat Asendorf: 0 Prozent (13 Sitze, davon 0 Frauen)