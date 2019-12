IHK zieht in den Flecken

Geschäftsstelle richtet sich über den Räumlichkeiten der Kreissparkasse ein

+ Sie freuen sich über den Umzug von Syke nach Bruchhausen-Vilsen (von links): Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann, Constantin von Kuczkowski von der IHK-Geschäftsstelle und Uwe Ohlendieck von der Kreissparkassen-Geschäftsstelle. Foto: Vivian Krause

Br.-Vilsen – Die Geschäftsstelle Syke der Industrie- und Handelskammer (IHK) Hannover zieht ab dem 1. April in die Räumlichkeiten oberhalb der Geschäftsstelle Vilsen der Kreissparkasse Syke an der Bahnhofstraße 64 in Bruchhausen-Vilsen. Derzeit sind diese von Carsten Schröder von „Schröder & Partner“ gemietet. Der Steuerberater zieht mit der Kanzlei in ein neues Bürohaus an der Bahnhofstraße 28 um. „Voraussichtlich im März“, wie Bauherrin Anik Schröder auf Nachfrage mitteilt. Eine Chance für die IHK. Denn: Der Platz im Amtshof in Syke steht dieser nicht länger zur Verfügung.