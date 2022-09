Vom Bierglas abgebissen: Junggesellenversteigerung auf dem Brokser Markt

Von: Marcel Prigge

Mit Geschick, Geduld und einem Holzgestell sollte während der Junggesellenversteigerung beim Brokser Heiratsmarkt ein Bier möglichst schnell ausgetrunken werden. Das gelang nicht jedem Teilnehmer. © Prigge

Zum Ersten, zum zweiten und... verkauft! Die Junggesellenversteigerung gehört zu jedem Brokser Heiratsmarkt dazu. Auch in diesem Jahr mussten sich die Männer verschiedenen Aufgaben stellen, um ihren Marktwert zu bestimmen.

Bruchhausen-Vilsen: Am letzten Tag des Brokser Heiratsmarkt 2022 ging es noch einmal richtig rund. Neben dem Frühshoppen und den Live-Acts wurden im Musikladen-Zelt Junggesellen versteigert. Auktionator Hendrik Treuse verkaufte wieder Männer an die meistbietende Frau. Zuvor mussten sie sich jedoch in Spielen beweisen, um so ihren eigenen Marktwert zu bestimmen.

Männer unter dem Hammer: Junggesellen werden im Musikladen-Zelt versteigert

Ausgesucht wurden Slawa, Jan, Dennis, Patrick und Sebastian – Junggesellen aus der Umgebung, die sich entweder freiwillig gemeldet hatten, oder von ihren jeweiligen Begleitern genötigt wurden teilzunehmen. Nach einer kurzen Vorstellung erklärte Treuse die erste Aufgabe.

Die Junggesellen der Versteigerung des Brokser Marktes 2022 (v.l.): Jan, Patrick, Sebastian, Slawa und Dennis © Oliver Siedenberg

„Die Regeln des ersten Spiels sind einfach: Kein ,ja‘, kein ,nein‘, kein ,schwarz‘, kein ,weiß‘“, verkündete Treuse die Regeln. „Verstanden?“ Nach einem schnellen „ja“ ist die erste Runde für Sebastian auch schon beendet. Der 25-Jährige hatte die Regeln offenbar nicht richtig verstanden. Die anderen Männer – außer Dennis („Bist du aufgeregt?“ „Ja, ein bisschen“) – stellten sich da schon besser an und redeten um die verbotenen Wörter herum.

Aufgabe geht beinahe schief: Beim Trinken in das Bierglas gebissen

Anschließend ging es ans Bierglas. Mithilfe einer schaukeligen Holzkonstruktion sollten die Männer möglichst schnell ihr Getränk austrinken – ohne das Glas mit den Händen zu berühren. Der, der als erstes ausgetrunken hat, gewinnt. Viel Bier landete auf dem Boden und für den Junggesellen Slawa musste beinahe ein Sanitäter gerufen werden.

War der schnellste beim Bierkisten-Rennen: Dennis. © Prigge

Denn der 29-Jährige, der zum ersten Mal bei einem solchen Event dabei war, versuchte mit seinen Zähnen das Glas zu halten – und biss kurzerhand den Rand ab. Passiert ist ihm glücklicherweise nichts. Durchsetzen konnte sich Dennis, der am meisten Geschick bewies. Und auch im nächsten Spiel, dem Bierkistenrennen, war er der Schnellste.

Junggesellenversteigerung auf dem Brokser Markt: Patrick hat den höchsten Marktwert – und wird trotzdem verschenkt

Dann ging es für die fünf Männer wieder auf die Bühne, denn nun wurde geboten. Auch unabsichtlich, denn wenn im Publikum auch nur kurz die Hand gehoben wurde, wertete Treuse dies als Gebot. So stieg und stieg der Betrag bei jedem einzelnen. Wurde ein Pärchen zusammengeführt, kam dieses in den Stall – ein Stehtisch mit einem Zaun drumherum. „Wir haben schon einmal gesehen, wie eine Dame geboten und ihren Junggesellen ersteigert hat. Dann ist sie mit ihm durchgebrannt, ohne zu bezahlen. Deswegen das Gitter, deswegen der Stall“, klärte Treuse auf.

Die Junggesellen mit ihren neuen Partnerinnen. Zum Schluss wurden alle Männer verkauft. © Prigge

Letzten Endes kamen alle Junggesellen unter den Hammer. Den höchsten Marktwert konnte Patrick aufweisen. Der Junggeselle wurde von einer Frauen-Gruppe für 120 Euro ersteigert und anschließend einer Freundin geschenkt.