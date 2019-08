Zeitreise durch die Musicalgeschichte

Die Show„Musical Evergreens“ gastiert 2020 in Bruchhausen-Vilsen

+ David E. Moore vom Musical „Starlight Express“ und Nachwuchssängerin Hannah begeisterten 2018 in Heiligenfelde das Publikum. Foto: JÖRG BEESE

Br.-Vilsen – „Es wird sehr, sehr bunt“ – mit diesen Worten kündigt Veranstalter Jörg Beese die erste Brokser Musical-Nacht mit dem Titel „Musical Evergreens“, die am Freitag, 17. Januar, stattfindet, an. Im November 2018 feierte die Show ihre Premiere im Dorfgemeinschaftshaus in Syke-Heiligenfelde, doch für 2020 musste sich das Team einen neuen, größeren Veranstaltungsort suchen. Die Wahl fiel auf die Mensa in Bruchhausen-Vilsen (Auf der Loge 5). „In Heiligenfelde konnte die Kapazität der großen Nachfrage einfach nicht standhalten“, sagt Beese. Im Dorfgemeinschaftshaus hatten im vergangenen Jahr bis zu 320 Besucher Platz, in die Mensa passen bis zu 500 Personen. Darüber hinaus sei das Gebäude in Heiligenfelde nicht auf Konzerte ausgelegt gewesen. „Wir brauchten einen Ort, an dem die Infrastruktur und die Technik bereits vorhanden sind“, meint Beese. Der Kultur- und Kunstverein (KuK) der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen und Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann waren nach einem Gespräch mit dem Veranstalter überzeugt und unterstützen das musikalische Event im Flecken.