Zeit zum Schwärmen

Schwarme – Die Schwarmer Vereine, Organisationen und die Kirchengemeinde veranstalteten am Samstag auf dem Festplatz im Krähenkamp den örtlichen Weihnachtsmarkt.

Wer noch nach einem Geschenk suchte, wurde am Stand der Kirchengemeinde fündig. Diesen hatte der von Gaby Walter geleitete Kreativkreis mit Handarbeiten und „Upgecyceltem“ ausgestattet. Außerdem stellte Nicole Blome ihren Fantasy-Roman „Mandergrimm“ vor. Die übrigen Aussteller in den liebevoll geschmückten Holzhütten und Zelten sowie in der Schützenhalle boten Speisen und Getränke an.

Corinna Schröder, Klaus Masemann, Oliver Hüneke und Frank Tecklenborg hatten die Idee von einem dörflichen, gemütlichen und sehr familiären Weihnachtsmarkt ohne Kommerz in diesem Jahr zum 13. Mal realisiert. Sie bildeten das „Tandem“, in dem dieser Markt unter Einbeziehung aller Vereine und Gruppen vorbereitet wird, um Überschneidungen bei den Angeboten in gemeinsamer Absprache zu vermeiden.

Jeder Verein fand seinen Platz in der Menüfolge, die sich den Besuchern des Markts bot. Lediglich Glühwein gab es an zwei Ständen: Bei der Feuerwehr und beim Motorsportclub (MSC), der zusätzlich Freikarten für das Schwarmer Rennen verloste. Auch zwischen diesen beiden gab es einen Konsens: Die Einnahmen aus dem Verkauf des Glühweins wurden geteilt, und in jedem Jahr erhalten zwei andere Vereine die „Lizenz für den Glühwein“.

Eine Aufzählung der lukullischen Angebote zeigt, dass die Verantwortlichen für jeden Geschmack etwas bereitstellten. Die Voltigierer des Reitvereins verkauften selbst gebackene Kekse, das Tri-Team Hot Dogs. Bei der Jugendfeuerwehr brutzelte Knipp in der Pfanne und beim Freibad-Förderverein erhielten die Gäste Bratwürste. Der Turn- und Sportverein (TSV) Schwarme verkaufte Crêpes, „auf Wunsch auch mit herzhafter Auflage“, bei der Krieger- und Soldatenkameradschaft gab es Champignons mit verschiedenen Dips. Der Förderverein der Grundschule hatte Geschicklichkeitsspiele aufgebaut, bei denen die Kinder Preise gewinnen konnten, die von Schwarmer Betrieben gespendet wurden. Außerdem verkauften die Eltern Waffeln und Kinderpunsch auf dem Festplatz und selbst gebackenen Kuchen und Kaffee in der Schützenhalle. Der Schützenverein warb mit „Kaltgetränken in warmer Halle“. Dort hingen zahlreiche, von Schwarmer Kindern gemalte Bilder an der Wand. Jeder Nachwuchskünstler nahm an einer Verlosung teil. Die Preise hatten die Schwarmer Gewerbetreibenden ebenfalls gespendet – es waren so viele, dass alle Kids für ihre Arbeiten belohnt werden konnten. Außerdem verloste der Gewerbeverein unter den Besuchern zahlreiche Geschenkpakete. Der Erlös der Weihnachtstombola ist für die Jugendarbeit der örtlichen Vereine bestimmt.

Weihnachtsmarkt in Schwarme Der Schwarmer Weihnachtsmarkt war gut besucht. © Oliver Siedenberg

Frank Tecklenborg war begeistert davon, wie „engagiert und komplett ehrenamtlich“ sich alle Organisationen an der Weihnachtsschwärmerei beteiligt hatten. Selbst der Weihnachtsbaum war eine private Spende, und zwar vom Hof Erdmann-Harries.

Feuerkörbe, Schwedenfeuer, der beleuchtete Weihnachtsbaum und Lichterketten sorgten bei hereinbrechender Dunkelheit für ein besinnliches Ambiente. „Gegen Abend kann man hier das Pflaster nicht mehr sehen, so viele Besucher sind dann auf dem Markt“, schwärmte Tecklenborg. Der „etwas andere“ Weihnachtsmarkt endete mit einer „After-Christmas-Market-Party“ in der Schützenhalle mit Musik von DJ André Fischer.