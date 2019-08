Zeit für „ökologischen Anstand“

Professor Niko Paech erläutert in Asendorf-Arbste, warum weniger Konsum mehr ist

+ Dicht gedrängt in der Waldscheune: Sitzplätze waren heiß begehrt. Fotos: Hermann Schröder

Arbste – Drangvolle Enge in der Waldscheune auf dem Hof Arbste 7: Mehr als 100 Interessierte sind an diesem Freitag gekommen, um sich von Professor Niko Paech Impulse für ein Leben jenseits des klimaschädlichen Konsums geben zu lassen. Mehr als doppelt so viele sind aus Platzgründen nicht zum Zuge gekommen: „Es hätten 250 Zuhörer sein können“, berichten die Gastgeber, Peter und Vera Henze vom Verein „Land & Kunst“, über einen außergewöhnlichen Ansturm bei der Anmeldung.