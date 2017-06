Rosenfest am Heiligenberg mit Designer-Stücken und regionalen Produkten

Im Zeichen der Rose

+ © Sven Dierkes Als leuchtender Farbtupfer in der regengrauen Landschaft begrüßt die „Rose auf Stelzen“ die Besucher. © Sven Dierkes

Br.-Vilsen - Von Anke Seidel. Rosen brauchen Wasser, keine Frage. Aber eine XXL-Dusche wie zur Eröffnung des Rosenfestes am Forsthaus Heiligenberg musste es nun auch nicht sein. Trotzdem leuchtete die Königin der Blumen in ungezählten Farben und Nuancen rund um das romantische Fachwerk-Ensemble. Die mehr als 100 Aussteller blickten eher zuversichtlich denn skeptisch in den grauen Himmel.