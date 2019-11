Ein Zauberwerk der Weltmusik

„Aquabella“ begeistert mit Melodien aus verschiedenen Ländern

+ Anett Levander, Erika Spalke, Nadja Dehn, Bettina Stäbert und Nina Rotner (von links) setzten ihr darstellerisches Können so überzeugend ein, dass die Zuschauer immer wieder lautstark applaudierten. Foto: HORST FRIEDRICHS

Süstedt - Von Horst Friedrichs. Sie sind die „Stimmgrazien“, heißt es in einem Flyer über „Aquabella“. Das handliche farbige Druckwerk beschreibt eine absolute Ausnahmeerscheinung in der weiten Welt der A-cappella-Ensembles: „Aquabella“ eben. Wo die fünf Sängerinnen aus Berlin auftreten, ernten sie stürmischen Beifall und das Publikum kann einfach nicht genug von ihren, wie Kristall geschliffenen Gesängen bekommen. So auch am Samstag in der Nolteschen Scheune in Süstedt, wo das renommierte Quintett bereits zum fünften Mal auftrat – und gefeiert wurde wie in der ersten Stunde.