17 Zauberlehrlinge üben Tricks

Br.-Vilsen – 34 Augen sind auf Brigitta Wortmann gerichtet. Sie zeigt ihrem Publikum ein weißes Tuch, dreht und wendet es, verdeutlicht, dass darin keine Taschen eingenäht sind. Dann zeigt die den Zuschauern, dass sie nichts im Ärmel, im Kleid, im Mund oder in den Ohren versteckt hat. Einige Zaubersprüche später ist das Stofftuch verschwunden. Statt eines Tuchs hält Brigitta Wortmann nun einen Tischtennisball in der Hand – ganz zum Erstaunen ihrer Gäste. Die Märchenerzählerin und Medienpädagogin aus Bassum behielt diesen Trick jedoch nicht für sich, sondern erklärte ihn den 17 Teilnehmern der Ferienkistenaktion „Zauberworkshop“ im Forum des Schulzentrums Bruchhausen-Vilsen.

Zu einem gelungenen Auftritt gehören neben dem Trick selbst auch die Präsentation dieses, erklärte Wortmann. Auch machte sie deutlich: „Zauberer versuchen, euch zu täuschen, und lügen euch an.“ Zudem wies sie darauf hin, dass die Zuschauer sehr neugierig sind. „Ihr müsst als Zauberer nie tun, was die Zuschauer wollen.“

Nun war es an den Kids, in die Rolle des Magiers zu schlüpfen. Die Vorbereitung eines Kunststücks sei laut Wortmann, die bereits tags zuvor einige Zauberlehrlinge unterrichtete, sehr wichtig. Dies machte sie den Teilnehmern anhand eines weiteres Tricks deutlich. Dafür benötige der Magier mehrere „Zauberringe“ und eine „Zauberschere“. Mit der Schere in der Hand wanderte Wortmann entlang der Stuhlreihe und ließ diese von den Kids verzaubern. Nachdem die Hände über das Schneidegerät gekreist waren, sagte Wortmann: „Ich merke eine Zauberkraft, die Schere ist richtig geladen.“ Danach schnitt sie einen Ring nach dem anderen – bestehend aus Papier – der Länge nach entzwei. Das Verblüffende: Wie zu erwarten, teilte sich einer dieser Ringe in zwei Teile, ein weiterer wurde zu einem großen Kreis und ein anderer wiederum bildete zwei ineinandergreifende Ringe. Wie geht das? Das erfuhren die Mädchen und Jungen schließlich. Nicht aber die Eltern und Großeltern, und nicht die Leser. Denn: „Wenn ihr den Trick jedem Zuschauer verratet, habt ihr kein Publikum mehr“, sagte Wortmann.