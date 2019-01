Dehoga Kreisverband Grafschaft Hoya feiert Wirte-Ball

New York im Dillertal

+ © Ehlers Anstoßen auf den bevorstehenden Abend: Antje Otto (v.l.), Heiner Bomhoff, Anne Meyer, Andree Meyer und Annette Arndt freuen sich auf nordamerikanische Küche. © Ehlers

Br.-Vilsen - Von Janna Silinger. Ein aufwendig dekorierter Saal, die US-Flagge an der Wand und 228 festlich gekleidete Gäste: Der Ball der Gastronomie am Dienstagabend war sehr gut besucht. In diesem Jahr stand die Veranstaltung unter dem Motto „New York, New York“. Das spiegelte sich sowohl in der Deko wieder, als auch in den Speisen, die im Restaurant Dillertal in Bruchhausen-Vilsen serviert wurden. Und auch die Band „Sweet Dreams“ hatte sich auf das Thema eingespielt und eröffnete den Abend mit Frank Sinatras Klassiker: „New York, New York“.