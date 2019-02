XXL-Adventskalender soll endlich umgesetzt werden: Fördergemeinschaft denkt groß

Br.-Vilsen - Zahlreiche Neuerungen gab es im Jahr 2018, und auch in diesem sollen weitere folgen. Das wurde bei der Jahreshauptversammlung der Fördergemeinschaft Bruchhausen-Vilsen in der „Casa Alessia“ deutlich.

Der Vorsitzende Andreas Witschke, der von der Versammlung einstimmig in seinem Amt bestätigt wurde, sprach von einem „erfolgreichen und arbeitsintensiven“ Jahr 2018. Unter anderem berichtete er über den von der Fördergemeinschaft veranstalteten „Hüttenzauber“ auf dem Platz vor dem Geschäft Bullenkamp im Ortskern. Die Organisation lag in den Händen von Gastwirt Bernhard Helmke. Er habe laut Witschke große Energie in das Projekt gesteckt. Der Vorsitzende bezeichnete den „Hüttenzauber“ als „wirkliche Bereicherung für alle, die unbedingt fortgeführt werden muss“. Die Vorbereitungen dafür seien bereits angelaufen. Das Konzept solle jedoch erweitert werden. Auch der Platz vor dem „Vilser Kaffeehus“ soll mit eingebunden werden. Außerdem plant die Fördergemeinschaft, den seit mehreren Jahren geplanten XXL-Adventskalender mit einer täglichen Verlosung zu verwirklichen. Gespräche werden bereits geführt.

Zudem blickte Witschke auf das 40-jährige Bestehen der Fördergemeinschaft im Jahr 2020. Sofern in diesem Rahmen ein Event stattfinden soll, werden die Planungen noch 2019 beginnen.

Die Zahl der Mitgliedsbetriebe sei laut Geschäftsführer Friedrich „Ecki“ Meyer mit 153 konstant geblieben. Besonders erfreut zeigte er sich über den „Bruvi-Gutschein“. Dieser ist in allen Mitgliedsbetrieben der Fördergemeinschaft einlösbar und „läuft hervorragend“, sagte Meyer. Er werde sogar aus Ostfriesland und Oldenburg bestellt. Im Jahr 2017 waren 2 938 Gutscheine verkauft worden, 2018 waren es 3 698. Seit der Einführung des Gutscheins im Juli 2015 bis zum Ende des vergangenen Jahres sind 9 232 Gutscheine in den Umlauf gegangen. Alleine im Januar 2019 wurden schon 465 verkauft. Doch nicht alle wurden auch eingelöst. Bis zum 31. Dezember 2018 waren es 6 147. Auch Gutscheine aus 2015 können laut Meyer noch eingelöst werden. „Wir bleiben kulant.“

„Bruvi-Einkaufstüte“ mit 403 Teilnehmern

Auch die im Sommer eingeführte „Bruvi-Einkaufstüte“ thematisierte Meyer. Die Tüten können für einen Euro in den Mitgliedsbetrieben erworben werden. Zusätzlich zu dem bedruckten Beutel erhält jeder Käufer eine Teilnahmekarte für eine Verlosung. Die Ziehungen dazu fanden 2018 beim Herbst- und beim Weihnachtsmarkt statt. Der Hauptgewinn war ein Gutschein in Höhe von 500 Euro. Insgesamt sind 403 Teilnahmekarten abgegeben worden. In diesem Jahr gibt es neue Kärtchen - und neue Verlosungen. Diese finden wieder bei den von der Fördergemeinschaft veranstalteten Märkten statt.

Auf diese ging Marktmeister Carsten Kraft ein. Er sprach über eine geänderte Standanordnung beim Maimarkt 2018, seinem ersten Markt als verantwortlicher Leiter. Die Besonderheiten beim Herbstmarkt waren neben der Verlosung im Rahmen der „Bruvi-Tüte“ auch ein Spieleparcours der Kinderkirche. Es ist laut Kraft gewünscht, die Kirche und die Kinder im Ort mehr in die Märkte einzubeziehen. Der Weihnachtsmarkt hatte eine besondere Wohlfühlatmosphäre. Grund dafür waren laut dem Marktmeister der „Hüttenzauber“, eine „kleine Beschallung an der Brautstraße mit Gema-freier Weihnachtsmusik“ und mit Tannenbäume geschmückte Straßen. Ein Dank richtete er an Ralf Westerwarp (Struß-Heimausstattung) für die Anfertigung und Gestaltung der überdimensionalen Mütze, die die Lok im Kreisel schmückte. Eine weitere Neuerung war die Krippenaufstellung. Die Kunsthandwerkerausstellung in der Volkshochschule fand 2018 ebenfalls wieder statt. Kraft sprach von einer „runden Geschichte“.

Einzelhandelskonzept angesprochen

Uta Seim-Schwartz, Wirtschaftsförderin der Samtgemeinde, sprach in ihrem Grußwort unter anderem über das 2018 beschlossene Einzelhandelskonzept für den Flecken. Es diene dazu, den Ortskern und andere Einkaufslagen zu entwickeln und die Einkaufs- und Aufenthaltsqualität zu erhalten. Zudem berichtete sie über Maßnahmen, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Eine davon sei eine Berufsmesse, die 2018 zum ersten Mal mit den Schwerpunkten Gastronomie und Handwerk stattfand. Auch in diesem Jahr ist eine Messe geplant.

Fleckenbürgermeister Lars Bierfischer sprach über das Projekt „Bruvi-Mobil“. Man wolle „auf vorhandene Ressourcen zurückgreifen“. Kooperationspartner ist das Unternehmen Taxi Schweers. Die Idee: Durch einen Anruf bei einer Zentralnummer wird der Fahrtwunsch geäußert. Der Anrufer erhält Uhrzeit und Preis der Beförderung. Möglich ist diese innerhalb der Samtgemeinde, in einem abgesteckten Gebiet von rund zwölf Kilometern. „Wir versprechen uns davon, Leute, die nicht mobil sind, ansprechen zu können“, sagte er.

vik

Wahlen

Vorsitzender: Andreas Witschke (Wiederwahl)

Kassenführer: Robert Ehrenbruch (Wiederwahl)

Kassenprüfer: Bernhard Helmke

Termine

Maimarkt:

19. Mai

Herbstmarkt:

29. September

„Hüttenzauber“:

25. November bis 6. Januar

Weihnachtsmarkt:

30. November und 1. Dezember