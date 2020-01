Samtgemeinde begrüßt rund 350 Bürger zum Neujahrsempfang im Forum des Schulzentrums

+ Reinhard Thöle übergibt der Bürgerin des Jahres, Ute Schröder, ihre Auszeichnung. FotoS: OLIVER SIEDENBERG

Br.-Vilsen - Von Karin Neukirchen-stratmann. „Hurra es ist da“. Mit diesen Worten begrüßte der Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann beim Neujahrsempfang am gestrigen Sonntagnachmittag rund 350 Bürger im Forum des Schulzentrums in Bruchhausen-Vilsen. „Ab wann kann man noch frohes neues Jahr wünschen? Ab wann nicht mehr?“ Diese Fragestellung beantwortete der Verwaltungschef gleich selber. „Mit dem Neujahrsempfang endet der Zeitraum.“ Den Fokus seiner Grußworte legte Bormann wie schon in den Vorjahren auf die Würdigung des Ehrenamts. „Wir haben in der Samtgemeinde rund 2 000 Ehrenamtliche, und mit diesem Empfang wollen wir deren Arbeit in das Licht der Öffentlichkeit bringen.“ Stellvertretend für viele Ehrenamtliche, die auch in großer Zahl erschienen waren, dankte er der Feuerwehr, vergaß dabei auch nicht die Zusammenarbeit mit dem Eisenbahnverein im vergangenen Jahr, als sich beide Vereinigungen aufgrund der extrem trockenen Witterung in Sachen Dampflok-Bahn-Einsatz und die Gefahr der Brände entlang der Bahnstrecke zusammensetzten.