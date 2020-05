„Wollen aktiv an Konzept mitarbeiten“

Hilde Krügel, Regina Slembek, Meina Fuchs und Annette Kempf vom Hauskreis sowie die Anlieger Sonja Kurowski und Karl Figge sind nicht einverstanden mit den Neubauplänen der Kirchengemeinde und überreichen eine Unterschriftenliste via Briefkasten am alten Pastorenhaus, für das sie sich weiterhin eine kirchliche Nutzung wünschen. Foto: Oliver Siedenberg

Br.-Vilsen – Der Vorstand der Vilser Kirchengemeinde ist froh, nach 17 Jahren ein Konzept erarbeitet zu haben, das das gemeindliche Leben an wenigen Orten konzentriert. Gerade hatte auch die Landeskirche ihren Segen zu den Plänen gegeben, sowohl ein neues Pastoren- als auch Gemeindehaus mitzufinanzieren (wir berichteten). Dagegen richtet sich der Protest einer Gruppe Gemeindeglieder. Ein Hauskreis überreichte gestern eine Unterschriftenliste, mit der sich die Unterzeichner gegen den Neubau und für die Nutzung der vorhandenen Gebäude aussprechen.

„Unser Kirchenvorstand argumentiert, dass wir mehr Flächen haben als gebraucht werden. Daher soll neugebaut werden. Das passt doch nicht zusammen“, meint Meina Fuchs, eine der Initiatorinnen. Sie und die weiteren drei Mitglieder ihres Hauskreises vermissen eine basisdemokratische Beteiligung der Gemeindeglieder an dieser weitreichenden Entscheidung.

Den Kirchenvorstand (KV) als gewählte Vertretung der Gemeinde akzeptiere sie, betont Meina Fuchs. „Er vertritt die Gemeinde im Alltagsgeschäft“, stehe für sie außer Frage. Bei einer grundsätzlichen Entscheidung wie der, drei vorhandene Gebäude durch einen Neubau zu ersetzen, verlangt sie jedoch eine frühzeitige Beteiligungsmöglichkeit. „Die Entscheidungen des KV müssen transparent sein“, fordert nicht nur ihre Gruppe. Etwa 60 Gemeindeglieder haben sich dieser Sichtweise mit ihrer Unterschrift angeschlossen.

Seit fast einem Jahr äußert der Hauskreis öffentlich Kritik am geplanten Neubau. Unterschriften habe er seitdem jedoch nur sporadisch gesammelt. Meina Fuchs: „Wir sind nicht von Haus zu Haus gegangen, hören aber viel Zustimmung für unsere Sichtweise.“ Obwohl seit Juli 2019 zwei Formulare mit Signaturen verloren gegangen seien und 40 vorliegende Unterschriften die Meinung an der Basis nur andeuten würden, haben die Listen gestern den Kirchenvorstand als Adressaten erreicht. Dieses Gremium hatte seit Monaten eine Gemeindeversammlung zum Thema angekündigt, vor etwas mehr als einer Woche wegen der Abstandsvorgaben während der Pandemie aber erneut auf unbestimmte Zeit verschoben. „Wir möchten nicht über ein fertiges Konzept informiert werden, sondern aktiv an einem Konzept mitarbeiten“, verlangt Meina Fuchs.

Sie und ihre Gruppe sehen nämlich durchaus Alternativen zum geplanten Neubau. Meina Fuchs bringt es auf den christlichen Begriff der Schöpfungsverantwortung, dass Neues nicht entstehen müsse, wenn Altes ausreichend vorhanden sei. Dabei setze sie im Wesentlichen an zwei Punkten an. Kirche müsse nicht zwingend alles unter einem Dach versammeln, meint sie.

Für wenige Großveranstaltung im Jahr könne man den Saal einer Gaststätte mieten, ohne einen eigenen Saal vorhalten zu müssen. Die aus England stammende Bewegungen „Fresh Expression of Church“, sinngemäß: Eine neue Form von Kirche, arbeite nach der Idee, dass „Kirche“ zu den Menschen gehe und nicht darauf warte, dass die Menschen zur Kirche kommen. Ein solcher Ansatz hätte in Vilsen Auswirkungen auf Räume, die die Kirche bisher vorgehalten habe, wie im großen Gemeindehaus am Hohen Kamp. Die Gruppe sei überzeugt, dass vor allem das Pastorenhaus am Kirchplatz und die ehemalige Diakoniestation nebenan durchaus zu nutzen seien.

Erste Gespräche mit einer befreundeten Architektin hätten Möglichkeiten aufgezeigt, die Immobilien trotz Denkmalschutz für heutige Bedürfnisse umzugestalten. Dafür gebe es nach aktuellem Stand keine Zuschüsse der übergeordneten Stellen.

Das ist der zweite große Kritikpunkt der Neubaugegner. Dass die Landeskirche nur Neubauten, nicht aber Sanierungen fördere, sei dem Vilser Kirchenvorstand nicht anzulasten. Dass er dieses Verfahren jedoch akzeptiere, störe die Gruppe. „Wir sehen die Landeskirche in der Pflicht umzudenken“, sagt Meina Fuchs. Bei dieser Auseinandersetzung würden sie und weitere Gemeindeglieder den Kirchenvorstand unterstützen. „Das kann man von diesem ehrenamtlichen Gremium allein nicht verlangen“, sagt sie.

Ziel der Gruppe, zu deren Kern auch Annette Kempf, Hilde Krügel und Regina Slembek gehören, sei es nicht nur, „ruckzuck“ eine Gemeindeversammlung einzufordern, wie Meina Fuchs sagt, sondern den Neubau auf der Grünfläche an der Schulstraße / Ecke Assessorstraße zu verhindern. Bei aller Kritik an der Sinnhaftigkeit eines Neubaus trotz ungenutzter Flächen und der Finanzpolitik der Landeskirche störe sich der Kreis auch an dem Vorhaben, in das historische Ortsbild rund um die Vilser Kirche einzugreifen. Zu diesem Ergebnis dürfe der Kirchenvorstand allein nicht kommen, das verlange eine Entscheidung der Basis, insistiert sie.