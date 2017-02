Das sind die neuen Straßennamen für Hoppendeich

Br.-Vilsen - Von Karin Neukirchen-Stratmann. Im dritten Abschnitt des Baugebiets Hoppendeich in Bruchhausen-Vilsen sollen die Straßen Namen bekommen, die an das Autokino erinnern, das dort früher (von den 70ern bis zu den 90ern) existierte. Bauamtsleiter Torsten Beneke erklärte dem Wegeausschuss des Fleckens am Dienstagabend: „In den beiden ersten Bauabschnitten haben wir Getreidenamen. Man könnte nun andere Pflanzen wie Wildkräuter nehmen. Oder aber an das alte Autokino erinnern.“ Letzterem Vorschlag schloss sich der Wegeausschuss an. Das letzte Wort hat der Fleckenrat.

Die Ringstraße soll „Im alten Autokino“ heißen und die Straße, die mitten durch diesen Bauabschnitt führt, „Zur Leinwand“. Die Erschließung der Fläche hat Ende vergangenen Jahres begonnen.

Außerdem empfahl der Wegeausschuss bei der Sitzung im Rathaus, die Zufahrtstraße zur Biogasanlage in Süstedt, die zwischen der „Harmisser Straße“ und „Neuer Kamp“ liegt, „Harmisser Kamp“ zu nennen.

Drei Maßnahmen für den Straßenbau stehen im Haushaltsansatz 2017 des Fleckens, erklärte Torsten Beneke: Arbeiten sind am abgesackten Pflaster der „Sulinger Straße“, an der sanierungsbedürftigen Fahrbahn „Auf der Loge“ und an der Straße „Berxer Holz“ vorgesehen. Insgesamt sind dafür 135 000 Euro im Haushalt eingeplant.

Straßenlampen sollen einheitlich leuchten

Für „Berxer Holz“ hofft Beneke auf Synergieeffekte der Flurbereinigung: „Vielleicht kann man sich an eine Maßnahme dranhängen.“

Für den Umtausch der alten Quecksilberdampflampen gegen LED-Leuchten bei der Straßenbeleuchtung steht weiterhin Geld im Haushalt. „Da müssen wir auch gucken, was es in Süstedt gibt“, sagte der Bauamtsleiter. Die Gemeinde Süstedt hatte sich im November 2016 dem Flecken Bruchhausen-Vilsen angeschlossen.

Auf Anregung aus den Reihen der Bürger sollen auch die Leuchtzeiten untersucht werden, damit sie in Zukunft im alten Flecken und im Bereich Süstedt identisch sind.

Bereits vor einiger Zeit hatte es den Vorschlag gegeben, eine Liste mit geeigneten Bäumen für die Bepflanzung an Straßen zu erstellen. Ausschussmitglied Bernd Brümmer (Grüne) hat daran intensiv mitgearbeitet. „Jetzt ist eine Empfehlungsliste mit 15 Bäumen fertig“, sagte Beneke.

Bürger Uwe Garbers erklärte, dass die drei Jagdgenossenschaften aus Süstedt weiterhin 5. 000 Euro als Zuschuss für die Ausbesserung an Wirtschaftswegen bereitstellen.

Söhnke Schierloh (SPD) regte an, sich über Pro und Contra eines Wirtschaftswegezweckverbands zu unterhalten.

„Im März wird es eine Veranstaltung rund um die Flurbereinigung mit Informationen zum aktuellen Stand geben“, kündigte Bauamtsleiter Beneke an.