Nächstes Jahr wieder „Tschernobyl-Aktion“

Wöpse - Die „Tschernobyl-Aktion“ des Kirchenkreises Syke-Hoya macht in diesem Jahr Pause. 2019 soll es eine neue Auflage geben, sagt Superintendent Dr. Jörn-Michael Schröder auf Nachfrage.

Wie berichtet, hat die Hoyaerin Renate Paul ab 1991 jährlich den Besuch einer Gruppe von weißrussischen Kindern aus Gomel organisiert, der am stärksten von der Nuklear-Katastrophe von Tschernobyl (Ukraine) am 26. April 1986 betroffenen Region. Zunächst übernachteten die Besucher in Gastfamilien, in den vergangenen Jahren wurde die Gruppe im Schullandheim Wöpse untergebracht. 2017 beendete Renate Paul ihr ehrenamtliches Engagement in diesem Bereich.

Laut Schröder hat der Kirchenkreis mit den Eheleuten Frieling aus Hoyerhagen Nachfolger gefunden, die sich künftig um die Aktion kümmern wollen.

mah