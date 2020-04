Es wird nicht in den Mai getanzt

Schützen aus Homfeld sagen als erster Verein ihr Schützenfest ab

+ Als erstes Königshaus, das 24 Monate lang regiert, werden die Homfelder Majestäten um Andrè Brunotte in die Geschichte eingehen. Als erster Verein in der Samtgemeinde hat Homfeld sowohl das Schützenfest als auch den Tanz in den Mai wegen der Corona-Pandemie abgesagt. ArchivFotos: Oliver Siedenberg

Samtgemeinde - Von Anne-katrin Schwarze. „Den Tanz in den Mai in Homfeld gibt es schon seit Mitte der 1970er- Jahre, und im Laufe der Zeit ist diese Party weit über die Grenzen der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen hinaus bekannt und beliebt geworden.“ So beschreibt der Schützenverein Homfeld auf seiner Homepage ein Fest, das bei Generationen Junger und Junggebliebener keiner näheren Erläuterung bedarf. „Schweren Herzens hat sich der Verein dazu entscheiden müssen, den beliebten Tanz in den Mai wegen der Corona-Situation abzusagen“, teilt Tabea Schweers im Namen des Vorstands mit. Eine Entscheidung, die das Gremium seit Wochen beschäftigt habe.