Wird aus dem Flecken Bruchhausen-Vilsen eine Stadt?

Br.-Vilsen - Von Karin Neukirchen-Stratmann. Wird aus dem Flecken Bruchhausen-Vilsen bald die Stadt Bruchhausen-Vilsen? Wenn es nach Fleckenbürgermeister Lars Bierfischer (SPD) geht, wäre dies denkbar. Es stand nicht auf der Tagesordnung der Sitzung des Rats am Mittwochabend im Rathaus in Bruchhausen-Vilsen, entpuppte sich aber als spannendes Thema.

Nach der Verabschiedung einer Neufassung der Hauptsatzung (siehe Artikel rechts), notwendig geworden durch die Fusion des Fleckens mit der Gemeinde Süstedt, bat Lars Bierfischer um ein paar Minuten für ein anderes Thema.

Beim Lesen der Hauptsatzung sei er über das Wort „Flecken“ gestolpert. „Wir hatten zum 30. Juni 2018 9 333 Einwohner. Ob da noch die Bezeichnung ,Flecken‘ zielführend ist?“, stellte er als Frage in den Raum.

„Wenn sich Lehrer, Ärzte oder Unternehmer für den Ort interessieren, stolpern sie über den Begriff ,Flecken‘. Bei Wikipedia ist es definiert als ,kleine lokal bedeutende Ansiedlung, eine Minderstadt‘“, sagte der Bürgermeister.

„Ich denke, wir sollten die Verwaltung beauftragen, zu sehen, ob wir nicht eine Bezeichnungsänderung vom Flecken zur Stadt anfordern können. Welche Voraussetzungen muss man dafür haben? Welche Rechten und Pflichten sind damit verbunden? Was kostet es und welche Vorteile hätte es?“, führte Bierfischer weiter aus.

Stadtrechte, so der Bürgermeister, hätten einen erheblichen kommunalen Stellenwert. „Die öffentliche Bezeichnung ,Stadt‘ wird als Prädikat wahrgenommen“, ist er überzeugt.

Dann zählte er auf, was für den Flecken als „Stadt“ spricht: die ärztliche Versorgung, die Bildungseinrichtungen, die Kinderbetreuung, der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV), die Einkaufsmöglichkeiten, die Jugendarbeit, der Tourismus sowie Kultur- und Freizeitangebote. Ratsmitglied Hermann Hamann (SPD) fehlte der Brokser Heiratsmarkt in der Aufzählung, wie er augenzwinkernd anmerkte.

Der Vorstoß des Bürgermeisters fand Anklang im Gremium. Hildegard Grieb und Nicole Reuter (Die Grünen) begrüßten die Idee beide: „Das spricht mir aus der Seele“, erklärten sie nacheinander.

Jochen Kracke (CDU) wollte dagegen wissen: „Was wird dann aus dem Flecken in der Samtgemeinde? Und passen Luftkurort und Stadt wirklich zusammen?“ Er plädierte dafür, „dass wir da erst mal schmal starten sollten“.

Reinhard Thöle (SPD) erklärte: „Es hat in den vergangenen Jahren eine bestimmte Entwicklung gegeben. Jetzt wäre der Punkt, wo man sagen kann, die Verwaltung kann das mal prüfen.“ Er plädierte auch dafür, die Gelegenheit zu nutzen, „zu gucken, wo wir in einigen Jahren, sagen wir 2030, stehen wollen. Was ist erstrebenswert?“

Gerda Ravens (CDU) warf die Idee ein, „warum nicht Bad Bruchhausen-Vilsen?“ Werner Pankalla (CDU) trieb eher folgende Frage um: „Müssen wir dann mehr Steuern zahlen?“

Einig war sich das Gremium, die Verwaltung zu beauftragen, das Thema aufzuarbeiten. Am Ende der Debatte erklärte Gemeindedirektor Bernd Bormann: „Wir werden das prüfen, wir kriegen das hin, nicht in zwei Tagen, aber bis zur Sommerpause wird es ein Ergebnis geben.“

