Br.-Vilsen – Die Deutschkurse und die Beratungsstunden des Vereins „Lebenswege begleiten“ sind mehr als eine Möglichkeit des Spracherwerbs und des Informationsaustauschs. „Für viele Familien sind sie die seltene oder sogar einzige Gelegenheit für soziale Kontakte“, weiß Integrationsbeauftragte Imke Dirks. Die Einschränkungen während der Corona-Pandemie haben ihrer Arbeit eine andere Intensität gegeben. Der vertrauensvolle Kontakt kann nicht stattfinden, obwohl die Migranten gerade jetzt viele zusätzliche Fragen haben. „Wir sind für euch da – auch jetzt.“ Geflüchteten dieses Signal zu geben, sei ihr und dem Verein wichtig. Dass sie inmitten der Krise eine neue Kollegin einarbeitet, empfinde sie weniger als „Muss“, sondern als „Dürfen“. Vor allem, da die Neue eine alte und gute Bekannte ist.

„Ich kenne Lebenswege seit der Gründung, hatte während meiner früheren Tätigkeit immer wieder mit dem Verein zu tun und fühle mich der hervorragenden Arbeit verbunden“, sagt Antje Alberts. Seit Anfang Mai übernimmt sie nahtlos die 30-Stunden-Stelle von Judit Hirscher, einer der bisherigen langjährigen Integrationsbeauftragten des Vereins. Gestern stellte Imke Dirks ihre neue Kollegin vor. „Wir sind jetzt eingegroovt.“

In Zeiten, in denen eingespielte Büroabläufe nach Hause verlegt werden und Abstand die neue Etikette ist, ist ein Neuanfang in einer Beratungsstelle sicherlich schwierig. Antje Alberts bringt als Diplom-Sozialpädagogin allerdings nicht nur fachliche Kompetenz mit, sondern hat einschlägige Erfahrungen, für Unwägbarkeiten eine Lösung zu finden. Lange hat sie als Tänzerin bei nationalen und internationalen Produktionen auf der Bühne gestanden. Private wie weitere berufliche Termine zu koordinieren, „nebenbei“ eine dreijährige berufsbegleitende Weiterbildung in Bayern zu absolvieren, bei entsprechender Nachfrage wahnsinnig viel um die Ohren zu haben, in anderen Zeiten nicht zu wissen, wo das Monatseinkommen herkommen soll, habe sie Flexibilität gelehrt, erzählt sie.

Dass die Körpersprache ein Mittel der Kommunikation ist, sei ihre Überzeugung. Nicht nur, weil Tanz für sie seit ihrer Kindheit ein entscheidendes Ausdrucksmittel ist. Als studierte Sport- und weitergebildete Tanzpädagogin verbindet die 50-Jährige ihre Leidenschaft mit dem Rat ihrer Mutter, „etwas Vernünftiges zu lernen“. Das Studium führte die gebürtige Hamburgerin nach Bremen. Privat zog es Antje Alberts von der Metropole über das Oberzentrum aufs Land. Der Ortsteil Kampsheide wurde 1996 ihr Zuhause. Bis 2010 reiste sie zunächst von Asendorf, seit der Jahrtausendwende von Bücken aus von Bühne zu Bühne.

Als der Körper, ähnlich wie bei Sportlern, dem Beruf der Tänzerin ein Ende setzte, bewährte sich der mütterliche Rat. Antje Alberts arbeitete als Pädagogin für das Stephansstift und war damit zwischen Syke und Asendorf bis Ende 2018 für den freien Träger in der ambulanten Jugendhilfe im Auftrag des Landkreises tätig. Dem Wunsch, als Solo-Selbstständige als Tanzpädagogin und Bildungsreferentin tätig zu werden, setzte die Corona-Pandemie ein abruptes Ende. „Es war schnell klar, dass ich bis zum Jahresende nicht so würde arbeiten können, wie ich mir meine Arbeit vorstelle. Meine Reserven reichten nicht, um diese Zeit überbrücken zu können.“

Dass Judit Hirscher „Lebenswege begleiten“ zu einer Zeit verlassen würde, in der coronabedingte Widrigkeiten das Wirken von zwei Integrationsbeauftragten besonders erforderlich machen, sorgte im Verein für Kopfschmerzen. Hermann Hesses Erkenntnis bewahrheitete sich aber sowohl für den Verein als auch für die Selbstständige: „Jedem Ende wohnt ein neuer Anfang inne.“

Nachdem sich Antje Alberts mit den Strukturen des Vereins vertraut gemacht hat, zeichnet sich das noch junge Projekt „Zukunftswerkstatt“ als ihr Arbeitsschwerpunkt ab. „Lebenswege begleiten“, das sich neben der Integrationsarbeit auch für alle Jugendlichen einsetzt, die in der Schule Unterstützung brauchen, erweitert damit sein Angebot und möchte Jugendlichen über die Nachhilfe hinaus ermöglichen, einen Ausbildungsplatz zu finden und die Lehre erfolgreich zu absolvieren. Antje Alberts wird wesentlich an dem Konzept hinter dieser Idee arbeiten, damit der Verein Jugendlichen dauerhaft auf diesem Lebensweg zur Seite stehen kann.

Darüber hinaus steigt sie auch in die umfangreiche Beratungstätigkeit ein. „Lebenswege“ begleitet Migranten ganz individuell, weiß, welche Formulare auszufüllen sind, kennt sich mit Aufenthaltsbestimmungen aus, hat ein Netzwerk von Hilfsangeboten aufgebaut. Allein 30 Menschen nehmen derzeit an drei Deutschkursen teil.

Sie möglichst bald auch persönlich zu treffen, darauf freut sich Antje Alberts. Wenn es mit der Verständigung nicht klappen sollte, wird sie über die Körpersprache einen Weg der Kommunikation finden. „Damit kann man viele pädagogischen Ziele erreichen.“