„Wir sind Einschränkungen ja gewohnt“

Schwarme - Von Mareike Hahn. Für Familie Scholz aus Schwarme bedeutet der Shutdown keine große Umstellung. „Wir sind es ja gewohnt, ein Stück weit von der Gesellschaft isoliert zu leben“, sagt Michael Scholz. Seine Tochter Charlotte Mira (Lotte) ist ein Schwerstpflegefall, weshalb für ihre Eltern und ihre beiden Brüder Einschränkungen normal sind. Gleichwohl passen sie in der aktuellen Zeit besonders auf, sich nicht mit dem Coronavirus anzustecken. „Lotte ist eine Risikopatientin“, berichtet Michael Scholz im Gespräch am Telefon.

Schon früh reduzierte die Familie ihre Kontakte. Das war am 10. März, schätzt Michael Scholz. Zu einem Zeitpunkt, an dem die meisten Deutschen noch dachten: Alles halb so wild. „Seitdem waren wir nicht mehr unterwegs außer zum Einkaufen“, sagt Michael Scholz. Als er und seine Frau Katrin die ersten Familienfeiern absagten, wurden sie noch ausgelacht. „Da hieß es: ,Ihr wart ja vorher schon ein bisschen verrückt, aber jetzt dreht ihr völlig ab’“, erzählt Michael Scholz schmunzelnd.

„Wir sind für solche Themen einfach stärker sensibilisiert. Wir wissen, dass schon eine kleine Erkältung bei beeinträchtigten Kindern schwierig werden kann. Sie können nicht richtig abhusten oder mal eben ein paar Übungen machen. Im Notfall sind sie auf Maschinen angewiesen.“

Damit die achtjährige Lotte von Corona verschont bleibt, kommt aktuell nur eine Pflegerin zu Familie Scholz. Normalerweise ist es ein ganzes Team, das die Eltern bei der Betreuung unterstützt.

Wie es in nächster Zeit weitergeht, wissen Michael Scholz und seine Frau noch nicht. „Wir sind ja auch Arbeitgeber“, sagt er. „Und uns ist bewusst, dass wir Lotte nicht über Monate allein betreuen können. Wir müssen immer wieder neu abwägen.“

Gleichzeitig rechnet Michael Scholz damit, dass in der Coronakrise auf Dauer weniger Kräfte für die häusliche Pflege zur Verfügung stehen, weil sie anderweitig gebraucht werden oder durch eine Infektion ausfallen. Er hat von Bekannten gehört, dass das auch bei der Pflege älterer Menschen ein Problem ist.

Wird das Gesundheitssystem zusammenbrechen? Diese Frage beschäftigt die Familie. „Wir wollen das System nicht zusätzlich belasten. Aber wenn Lotte doch Corona bekommt, wissen wir nicht, ob wir auf das System zurückgreifen können. Viele Todesfälle bei Leukodystrophie-Patienten treten durch Lungenentzündungen ein.“

Michael Scholz hat den Eindruck, dass 95 Prozent der Menschen in seinem Umfeld mittlerweile verstanden haben, dass nicht nur alte Menschen durch Corona gefährdet sind. Und dass sie Leben retten können, indem sie zu Hause bleiben.

Soziale Kontakte kann man auch über Telefon und Internet halten – das wissen die Eltern spätestens seit Lottes Knochenmarktransplantation im Sommer 2017. Danach war das Mädchen sechs Wochen sozusagen „eingesperrt“, erst im Krankenhaus, dann zu Hause in Schwarme. Zu gefährlich wäre ein Infekt für Lottes Immunsystem gewesen.

Seit Ärzte bei der jungen Schwarmerin vor drei Jahren Leukodystrophie diagnostiziert haben, hat sich das Leben der Familie stark verändert. Inzwischen muss die Achtjährige rund um die Uhr betreut werden, sie kann nicht sprechen und nur ihren Kopf leicht bewegen.

In jüngster Zeit erlitt sie mehrfach Krampfanfälle. Doch insgesamt hat sich Lottes Gesundheitszustand in den vergangenen anderthalb Jahren stabilisiert, sagt ihr Vater. „Die kognitiven Fähigkeiten sind nach wie vor da. Sie kann sehen, hören, riechen, pürierte Kost essen, verstehen und lachen.“

Und so verbringt die kleine Lotte diese Tage ähnlich wie andere Mädchen in ihrem Alter. Die Familie backt und scherzt zusammen. Und sie guckt am Bildschirm den DisneyPlus-Kanal. „Zum Glück haben wir hier eine 100-MBit-Leitung“, sagt Michael Scholz hörbar schmunzelnd.