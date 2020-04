„Wir haben gut investiert“

Martfelder Führungstrio sieht Erklärungsbedarf zu Behauptungen in Leserbriefen

+ Nicht Pepers Huus, versteckt hinter den Bäumen, ist für die Gemeinde interessant, sondern das große Grundstück mitten im Ort. Foto: Oliver Siedenberg

Martfeld - Von Anne-katrin Schwarze. „Steuergelder müssen in dieser Krise sinnvoll eingesetzt werden“, forderte Claudia Krause aus Martfeld Anfang des Monats in einem Leserbrief zu geplanten Projekten in Martfeld. Heiko Jung aus Martfeld legte ebenfalls in einem Leserbrief nach: „Hier werden gerade unsere finanzielle Handlungsfähigkeit und die Zukunft des Dorfes mit Träumereien aufs Spiel gesetzt“, schrieb er Mitte April. „Leider ist in den Beiträgen einiges falsch dargestellt“, antwortet Michael Albers. Gemeinsam mit Bürgermeisterin Marlies Plate von den Grünen und Torsten Tobeck von der Unabhängigen Liste Martfeld (ULM) bildet der SPD-Fraktionsvorsitzende und stellvertretende Bürgermeister den Verwaltungsausschuss, quasi das Kabinett des Ortes. „Wir gehen nicht leichtsinnig mit dem Geld der Martfelder um“, erwidert Marlies Plate den Tenor beider Lesermeinungen. Da derzeit keine Ratssitzungen und damit auch keine Bürgerfragestunden stattfinden dürfen, wählt das Dreigestirn ein Gespräch mit der Redaktion, um zu den vielschichtigen Vorwürfen Stellung zu nehmen.