Kultusministerin Willie Hamburg eröffnet Brokser Markt

Von: Rebecca Göllner-Martin

Kultusministerin Julia Willie Hamburg ist die Heiratsvermittlerin. Marktmeister Ralf Rohlfing und Fleckenbürgermeister Lars Bierfischer überbringen ihr die Einladung. © Flecken

Niedersächsische Kultusministerin ist die Heiratsvermittlerin 2023

Br.-Vilsen – 100 Tage vor dem Startschuss des Brokser Marktes steht die Heiratsvermittlerin (honoris causa) 2023 fest. Den schwarzen Zylinder, die traditionelle Kette, die weißen Handschuhe und den weißen Schal trägt in diesem Jahr die Niedersächsische Kultusministerin Julia Willie Hamburg. Die Politikerin der Partei Bündnis 90/Die Grünen tritt die Nachfolge von Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte an.

Vor Kurzem waren Fleckenbürgermeister Lars Bierfischer und Marktmeister Ralf Rohlfing im Kultusministerium in Hannover und überreichten der neuen Amtsinhaberin die offizielle Einladung zum diesjährigen Brokser Heiratsmarkt.

Julia Willie Hamburg wurde am 26. Juni 1986 in Hannover geboren und absolvierte dort auch 2004 ihr Abitur. Danach studierte sie Politikwissenschaft, deutsche Philologie und Philosophie in Göttingen. Bereits 2008 sammelte sie erste politische Erfahrungen und war bis 2010 Sprecherin der Grünen Jugend Niedersachsen. 2013 erhielt sie den Landesvorsitz von Bündnis 90/Die Grünen in Niedersachsen bis 2014 und wurde 2020 Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen. 2022 trat sich sie die Stelle der Niedersächsische Kultusminsterin an. „Julia Willie Hamburg ist sehr sympathisch und freut sich auf ihre Aufgabe“, berichtet Marktmeister Ralf Rohlfing auf Nachfrage. Besonders toll sei es, dass eine Frau für diesen Posten gewonnen werden konnte. „Es ist überhaupt erst das dritte Mal der Fall“, erinnert sich Rohlfing zurück. 2014 kam die damalige Niedersächsische Justizministerin Antje Niewisch-Lennartz in den Genuss, das Amt der Heiratsvermittlerin zu bekleiden. 1993 war Helga Schuchardt, damals Ministerin für Wissenschaft und Kultur, zu Gast beim Brokser Markt.

Am Freitag, 25. August, eröffnet in diesem Jahr nun Julia Willie Hamburg das Volksfest. „Wir fiebern alle schon auf den Markt hin“, sagt Ralf Rohlfing. Wie immer sei die Vorfreude riesig. Bis dahin sei aber noch vieles zu tun. Am Mittwoch, 7. Juni, tagt im Rathaus der Samtgemeinde der Marktausschuss für den Eigenbetrieb Brokser Heiratsmarkt öffentlich. Eine Zeit wird noch auf der Homepage www.bruchhausen-vilsen.de bekannt gegeben. Rohlfing möchte an diesem Abend den Marktplan vorstellen und berichten, welche Fahrgeschäfte mit von der Partie sind.