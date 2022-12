Wilfriede Wienbergen gibt ihr Amt als Schiedsfrau für Bruchhausen-Vilsen nach 25 Jahren ab

Von: Mareike Hahn

30 Seiten in dem 100 Jahre alten „Terminkalender des Schiedsmanns“ hat Wilfriede Wienbergen in den vergangenen 25 Jahren handschriftlich gefüllt. © Mareike Hahn

Asendorf – Der Ton ist rauer geworden. Diese Erfahrung hat Wilfriede Wienbergen in den vergangenen Jahren gemacht. „Am Anfang war es einfacher, die Leute dazu zu bringen, sich zu vertragen“, sagt die Asendorferin. Mehrere Hundert Fälle hat sie seit 1997 als Schiedsfrau der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen bearbeitet. Damit ist jetzt Schluss: Zum Jahresende gibt Wienbergen ihr Amt ab.

„Man muss aufhören, bevor jemand fragt: Warum ist die denn immer noch da?“, findet Wienbergen. Jetzt, mit 81 Jahren, ist für sie der richtige Zeitpunkt. „Ich bin noch gut drauf, auch geistig“, sagt sie. „Es hat mir immer Spaß gemacht, aber nun ist gut.“ Zur Schiedsperson wird man immer für fünf Jahre gewählt. Das möchte sie nicht noch mal, wählt stattdessen einen „würdigen Abgang“.

Weißer Ring, Essen auf Rädern, Gemeinderat, Samtgemeinderat – jahrzehntelang hat sich Wienbergen in verschiedenen Bereichen ehrenamtlich engagiert. 2006 gehörte sie zu den Gründern der Tafel in Bruchhausen-Vilsen. 18 Jahre lang war sie Schöffin, erst am Amtsgericht Syke, dann am Landgericht Verden.

„Eigentlich hat sich immer alles so ergeben“, sagt Wienbergen. Sie blickt durch das Fenster auf das zwei Hektar große Gründstück ihres Anwesens in der Asendorfer Winteridylle. „Ich kann hier nicht nur sitzen und den Garten pflegen. Es gibt so viele Bedürftige, es gibt so viel zu tun.“

Und so wurde Wienbergen mit 55 „eher durch Zufall“ Schiedsfrau. Sie war noch mit den Nachwirkungen eines schweren Autounfalls beschäftigt, bei dem Fuß, Knie und Hüfte verletzt wurden, als der damalige Asendorfer Bürgermeister Harald Helmke sie ansprach und für das Amt gewann.

„Schlichten statt richten“ lautete fortan ihr Motto. Sie vermittelt zwischen zwei Parteien und versucht, einen Vergleich herbeizuführen, der schriftlich festgehalten wird. Auf diese Weise sollen Gerichte entlastet werden. „Man kann das nicht einfach so machen, man muss sich gründlich einarbeiten und Fortbildungen besuchen“, sagt Wienbergen. Sie kennt sich aus mit Recht und Gesetz. „Die Einigungen müssen gerichtsfest sein.“

Rund 250 Fälle hat Wienbergen im vergangenen Vierteljahrhundert protokolliert, erst mit beiden Parteien einzeln gesprochen und sie dann im Rathaus an einen Tisch geholt. Dazu kommen noch mal so viele „Tür-und-Angel-Fälle“, in denen es nicht zu einer Schlichtung im eigentlichen Sinne kam, sondern ein einfaches Gespräch, oft am Telefon, reichte.

Den Großteil der Fälle bilden Nachbarschaftsstreitigkeiten. Aber auch mit Betrug, Beleidigung, Strafrecht, Mietschulden und Co. hatte Wienbergen zu tun. Sie war zufrieden, wenn sie am Ende in zufriedene Gesichter blickte. Da waren zum Beispiel die beiden Nachbarn, von denen der eine sich über den großen Baum des anderen ärgerte. „In unserem Gespräch sagte der dann: ,Ich brauche den Baum doch gar nicht, ich säge ihn ab‘. Die beiden Frauen, die zwei Jahre nicht miteinander geredet hatten, gingen Arm in Arm aus dem Rathaus“, erinnert sich die 81-Jährige.

Schmunzelnd erzählt Wienbergen von einem anderen Fall, der ihr im Gedächtnis geblieben ist. Eine Familie hatte Hühner, einen Hahn, Tauben und sechs Kinder. Der Nachbar, ein Polizist, konnte wegen des Geräuschpegels nicht schlafen und wandte sich an Wienbergen. „Im Gespräch war der Nachbar einsichtig. Erst ging es um die Hühner, und er sagte: ,Kein Problem, nächste Woche kommen sie weg‘“, erzählt Wienbergen und macht seine Bewegung, eine Halsabschneider-Geste, nach. „Dann ging es um den Hahn, und er sagte: ,Der kommt auch in die Suppe‘. Als Nächstes waren die Tauben Thema, dafür hatte er ebenfalls schon einen Abnehmer gefunden“, berichtet Wienbergen. „Da sagte der Polizist schnell: ,Aber gegen Ihre Kinder habe ich nichts‘.“ Sie lacht.

Die Zeiten haben sich geändert: „Früher wollten sich die Leute vertragen. Heute wird bissiger gestritten. Die meisten haben eine Rechtsschutzversicherung, viele wollen vor Gericht“, sagt Wienbergen. Kopfschüttelnd erzählt sie von dem Mann, der sich in einem Mietstreit nicht ein Stück kompromissbereit zeigte: „Er sagte, er würde sogar für einen Euro klagen. Da fasst man sich doch an den Kopf.“

Manchmal sitzt Wienbergen zu Hause auf einem Hocker vor dem Klavier und ihrem Lieblingsbild, das einen Clown zeigt, und denkt nach: Wie kriege ich das hin? „Eine gute Schiedsperson gibt den Leuten Zeit, sich zuzuhören und zu verstehen.“ Sie ist geduldig und hartnäckig, macht die Regeln klar. Und so bringt es Wienbergen in etwa 80 Prozent der Fälle zu einer Einigung, was ihr die Bezeichnung „Quotenqueen“ eingebracht hat.

22 Jahre gehörte sie übrigens dem Vorstand der Bezirksvereinigung Verden im Bund deutscher Schiedsleute an, war dort auch als Landes- und Bundesdelegierte aktiv. Der ein oder andere Kontakt aus dieser Zeit wird bleiben, ist Wienbergen sicher. Langeweile fürchtet sie nicht. Da sind die drei erwachsenen Kinder, zwei Enkelkinder, der Freundeskreis. Außerdem helfen sie und ihr Mann einer 91-Jährigen bei ihrem Papierkram. Und der Tafel bleibt Wienbergen auch erhalten.

„Wilfriede will Frieden“, bescheinigte Matthias Wawrzinek der scheidenden Schiedsfrau. Der stellvertretende Direktor des Amtsgerichts Syke würdigte während der Sitzung des Samtgemeinderates am 15. Dezember die Verdienste nicht nur der erfolgreichsten, sondern auch der langgedientesten Unparteiischen: „25 Jahre, das ist einmalig im Amtsgerichtsbezirk“.

Obwohl ihre Stelle von Gerda Sundermann-Oldenburg nahtlos weitergeführt werde und dieser mit Katrin Galipp-Bolte und Lena Eggers gleich zwei Vertreterinnen zur Seite stünden, hinterlasse Wilfriede Wienbergen „eine nicht zu schließende Lücke“.



Unvergleichlich und nicht nachzuahmen sei ihre intuitive und menschliche Art, mit der sie auf streitende Parteien zugegangen sei. „Sie haben Probleme erkannt, Lösungen vorgeschlagen, nachhaltig Frieden gestiftet und die Justiz damit erheblich entlastet“, bescheinigte Wawrzinek ihr. „Sie haben das Schlichten als eine Lebensaufgabe begriffen“, würdigte er vor dem Rat, der die Schiedsfrau offiziell verabschiedete. „Wir haben viele zielführende Gespräche geführt“, bedankte sich Samtgemeindebürgermeister Bormann und überreichte der scheidenden wie den neuen Schiedsfrauen Blumen. Respekt vor der Arbeit Wienbergens zollte auch Maren von Frieling, Vorsitzende der Bezirksvereinigung im Bund deutscher Schiedsleute.