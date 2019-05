Wilden Kräutern auf der Spur

Christiane Mewes zeigt Interessierten zahlreiche Vitaminbomben vor der eigenen Haustür

+ Christiane Mewes (Zweite von rechts) erklärte einigen Frauen die Wildkräuter in einem Bett ihres Kräutergartens am Haus. Für die Leser der Kreiszeitung stellte sie zwei Kochrezepte aus Wildkräutern und Wildgemüse zusammen. Foto: Dieter Niederheide

Br.-Vilsen - Von Dieter Niederheide. Wahre Vitaminbomben sind es, die oft nahe der eigenen Haustür in der freien Natur wachsen. Das erfuhren die Teilnehmerinnen der Gästeführung „Kräuterwanderung durch die Brokser Wiesen“ mit Christiane Mewes am Wochenende. Wer jedoch kein geschultes Auge für die essbaren Kräuter und Gemüse hat, die auf Wiesen oder an Wegesrändern gedeihen, sollte vorsichtig sein. Eine die weiß, was sie in der Natur ernten und danach essen kann, ist Gästeführerin Christiane Mewes. Seit dem Besuch einer Kräuterschule im Jahr 2008 gibt sie ihr Wissen in gefragten Kräuterwanderungen weiter.