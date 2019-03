Zum Wiehern komisch

Premiere von „Jümmer Arger mit Wotan“ sorgt für Heiterkeitsausbrüche

+ Rechtsanwalt Dr. Rainer Grimm (Werner Sudmeyer) überlebte Wotans finale Attacke und endete im Rollstuhl – bemitleidet von (von links): Sybille Grimm (Vanessa Lange), Isolde Gräfin von Beerenstein (Gunda Dohmeyer), Klara Epsen (Sigrid Gantke), Dr. Wolfgang Kleinwort (Heinrich Meyer-Thomas), Hannes Mattson (Wilfried Brückner) und Pastorin Henriette Thomsen (Renate Thies). Foto: HORST FRIEDRICHS

Schwarme - Von Horst Friedrichs. Von „Romantik pur in der Natur“ schwärmt Hannes nur zu gerne, und immer spielt Klara, seine Angebetete, die Hauptrolle in seinen Wunschvorstellungen. Aber Klara will nicht wirklich etwas von ihm wissen, und daran ändert auch sein eigentlich beeindruckendes Talent, Dinge in Reimform auf den Punkt zu bringen, so gut wie gar nichts. Sigrid Gantke spielt Klara Epsen, Wilfried Brückner verkörpert Hannes Mattson, und beide sind Hauptdarsteller in der plattdeutschen Komödie „Jümmer Arger mit Wotan“, deren Premiere am „Snabend“ für ein volles Robberts Huus in Schwarme sorgte.