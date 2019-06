Milchhof Troue: Wieder gibt ein Direktvermarkter auf

Alles Geschichte: Dieser Milchautomat bei Famila in Syke ist bereits abgebaut.

Der Milchhof Troue aus Ochtmannien hat seine fünf Milchautomaten abgebaut: Wieder gibt ein Direktvermarkter auf. Denn die Nachfrage nach der pasteurisierten, ansonsten naturbelassenen Milch blieb weit hinter den Erwartungen von Lena Troue zurück. Ihr Herzenwunsch: Ein Um- und Nachdenken der Verbraucher.

Ochtmannien – Die Kühe im Offenstall des Milchhofes Troue in Ochtmannien, Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, kauen gelassen ihr Futter. Den meisten ist es an diesem Montagmorgen wohl noch zu frisch für einen Weidespaziergang. Entspannung suchen einige an der großen rotierenden Kuhbürste, während der Mist-Roboter für Sauberkeit auf dem Spaltenboden sorgt.

Direktvermarktung rentiert sich nicht

Die rund 4 000 Liter Milch, die diese Kühe pro Tag produzieren, liefert die Familie Troue nun wieder ausschließlich an die Molkerei – auch wenn Lena Troue sich das anders gewünscht hätte: Die Direktvermarktung der Hofmilch in drei Supermärkten, einem Café und einem Hofladen hat sich nicht rentiert. Die Nachfrage der Kunden blieb deutlich hinter den Erwartungen zurück. Deshalb musste Lena Troue das Projekt aufgeben.

Vor zwei Jahren hatte der Milchhof bei Famila in Syke sowie bei den Rewe-Märkten in Bremen-Hohewisch und Bruchhausen-Vilsen große Milchautomaten installiert und ihre Weidemilch in Glasflaschen angeboten. Preis pro Liter: rund 1,50 Euro für das pasteurisierte, aber ansonsten naturbelassene Lebensmittel Milch.

+ Nur nicht verzagen: Lena Troue (hier mit Kuh Willma) bleibt trotz Aufgabe der Direktvermarktung zuversichtlich. Foto: Heinfried Husmann

Doch die Kapazitäten dieser Direktvermarktung, immerhin 250 Liter pro Großautomat, konnte die Familie nicht ausschöpfen – bei Weitem nicht: „Wir haben im Schnitt rund 30 Liter Weidemilch pro Tag verkauft“, sagt Lena Troue. Die Automaten seien Tag für Tag frisch befüllt worden, selbstverständlich analog der Nachfrage.

Der Erlös jedoch sei an der Schmerzgrenze gewesen: „Das fängt schon an, wehzutun“, sagt die 33-jährige Milchbäuerin. Schweren Herzens stellte sie die Direktvermarktung ein – auch die über die kleineren Automaten im Café Kornau in Bruchhausen-Vilsen und im Hofladen Holste, Martfeld.

„Superschöne Erfahrungen gemacht“

Die kleine, hofeigene Molkerei ist geschlossen. „Die Gerätschaften sind verkauft“, sagt die 33-Jährige, die aber nicht verbittert auf das Ende des Projekts zurückschaut: „Wir haben superschöne Erfahrungen gemacht und viel Lob erhalten“, blickt die junge Milchbäuerin auf den Kontakt mit den Kunden. Sie durften sogar am Weideauftrieb im Frühjahr teilnehmen. Denn den Einsatz der Familie für eine optimale Haltung der Kühe transparent zu machen, ist Lena Troue ein Herzensanliegen: „Wir fragen uns immer wieder: Was können wir besser machen? Unglückliche Kühe geben nämlich nicht so viel Milch.“

Trotzdem ist die wirtschaftliche Situation angespannt. Darauf hatte die Arbeitsgemeinschaft bäuerlicher Landwirtschaft (AbL), erst vor vier Tagen beim internationalen Tag der Milch hingewiesen. 32 Cent pro Kilogramm Milch erhalten die Erzeuger zurzeit. Die AbL hatte ein „langsames Ausbluten“ und eine „schleichende Entmutigung“ der Milcherzeuger beklagt.

Seit 1906 in Familienbesitz

Der Milchhof Troue ist seit 1906 in Familienbesitz. Die Milcherzeuger wissen, dass die Kühe ihr elementares Kapital sind: „Es geht nie darum, sich einen neuen Mercedes zu kaufen“, stellt Lena Troue unmissverständlich klar. Investiert werde in das Wohlbefinden der Tiere.

Familie Troue betreibt konventionelle Milchviehhaltung. „Für den Bio-Betrieb fehlen uns einfach die Flächen“, beschreibt die 33-Jährige den Grund – und stellt fest: „Bei Facebook werden viele Beiträge geteilt, wie man den Planeten retten und was in der Tierhaltung verbessert werden kann und muss. Aber wir haben nur fünf Prozent der Supermarktkunden mit unserem Angebot erreichen können.“

Siebenhäuser Molkerei ebenfalls geschlossen

Die junge Milchbäuerin weiß, dass es anderen Direktvermarktern ähnlich geht.Ende April hatte Wolfgang Johanning in Rehden seine Siebenhäuser Molkerei schließen müssen. Das habe am Ende auch bei ihr den Ausschlag gegeben, die Direktvermarktung einzustellen, sagt Lena Troue.

Sie wünscht sich grundsätzlich mehr Wertschätzung der Verbraucher für Lebensmittel: „Den Leuten müsste viel bewusster sein, welch langer Weg der Produktion hinter den Lebensmitteln steht, die dann so selbstverständlich im Supermarktregal stehen.“