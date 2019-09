Werkstätten statt Fachräume

Kultusminister Grant Hendrik Tonne zu Besuch an der OBS im Flecken

+ Kultusminister Grant Hendrik Tonne ist begeistert von der Ausstattung der Werkstätten und kommt mit den Schülern ins Gespräch. Foto: NALA HARRIES

Br.-Vilsen - Von Nala Harries. An der Oberschule (OBS) Bruchhausen-Vilsen wird es ziemlich haarig. Nicht weil der Unterrichtsstoff schwieriger ist, sondern weil die Lehreinrichtung jetzt auch einen eigenen Friseursalon mit professioneller Ausstattung im Gebäude integriert hat. Inmitten des Raumes steht ein Waschbecken, große Spiegel hängen an den Wänden und mehrere Übungshaarköpfe sind vorhanden. Aber das ist noch nicht alles: Nebenan befindet sich eine voll ausgestattete Schneiderei mit 16 Nähmaschinen und einem riesigen Zuschneidetisch. „Viele Jungen, die schon einmal auf einem Trecker Gas gegeben haben, kamen gut mit den Maschinen klar“, erklärte Friederike Ladenthien, Lehrerin und Beauftragte für Berufliche Orientierung an der OBS, während eines Rundgangs durch die Werkstätten der Oberschule. Auch Kultusminister Grant Hendrik Tonne war gekommen, um sich das schuleigene Konzept „Berufsorientierung am Donnerstag“, kurz „BoDo“, einmal näher anzuschauen. Dieses zielt darauf ab, die Schüler erfolgreich auf die berufliche Zukunft vorzubereiten. Ladenthien rief die Idee 2014 ins Leben und entwickelte sie seit dem stetig weiter.