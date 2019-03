„Glücksklee“: „Wenn sich keiner findet, ist es vorbei“

Martfelder Schulförderverein vor dem Aus

+ Das Kindererntefest fußt auf dem Engagement des Fördervereins. Löst sich dieser auf, würde dieses in Zukunft ausfallen. Archivfoto: Regine Suling

Martfeld - Von Regine Suling. Die Lage ist ernst: „Wenn sich niemand findet, dann ist es vorbei“, sagt Karmen Schröder, die zweite Vorsitzende des Fördervereins „Glücksklee“ der Grundschule Am Echterkamp in Martfeld. Der Grund: Der komplette Vorstand tritt bei der anstehenden Wahl am Donnerstag, 4. April, nicht wieder an. „Wir hören alle auf, weil unsere Kinder nicht mehr in der Grundschule sind“, sagt Karmen Schröder, die seit 15 Jahren im Vorstand aktiv ist. „Meine große Tochter wird 22 Jahre alt.“