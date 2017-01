Wenn Individualisten auf Beziehungsmenschen treffen

Die arabische Kultur und deren Unterschiede zu deutschen Verhaltensweisen und Einstellungen erklärte Dr. Dunja Manal Sabra (links) am Montagabend in der „Scheune“ in Bruchhausen-Vilsen, um so das Verständnis zu fördern und die Fremdheit zu überwinden.

Br.-Vilsen - Von Anika Bokelmann. „Ahlan wa sahlan.“ Mit den arabischen Worten für „Herzlich willkommen“ begrüßte Dr. Dunja Manal Sabra die Gäste am Montagabend bei ihrem interaktiven Vortrag zum Thema „Interkulturelle Kompetenz in der Beziehung zu Menschen aus dem arabischen Raum“. Dazu hatte der Verein „Lebenswege begleiten“ in die „Scheune“ nach Bruchhausen-Vilsen eingeladen.

Rund 30 Interessierte folgten den Ausführungen der promovierten Umweltbiologin, Dolmetscherin und Dozentin für interkulturelle Themen und lernten, warum es bei Begegnungen mit Menschen aus dem arabischen Raum zu Missverständnissen kommen kann. „Das geht schon bei der Begrüßung los“, so die 47-jährige Tochter eines Ägypters und einer Österreicherin, die nach Station in Österreich, Ägypten und Saudi-Arabien, heute in Buxtehude lebt. Während in Deutschland ein Blick in die Augen und ein fester Händedruck Respekt bedeute, werde dieses Verhalten in arabischen Ländern als dominant interpretiert, erklärte Sabra.

Missverständnisse bei der Begrüßung

„Fremd ist, was nicht mit den Bildern in unseren Köpfen übereinstimmt“, so die Dozentin, die dazu aufforderte, „Verschiedenheit auszuhalten und die eigenen Normen zu hinterfragen“. Nur so könne gegenseitige Akzeptanz erreicht werden.

„Kultur ist ein identitätsstiftendes Orientierungssystem“, lautet eine Erkenntnis von Dr. Dunja Manal Sabra. Exemplarisch führte sie aus: „Wir haben durch Erziehung und Erfahrungen gelernt, wie man sich in Situationen wie zum Beispiel auf einer Beerdigung verhält.“ Aber in fremden Kulturen gelten andere Regeln. „Solche kulturspezifischen Spielregeln lassen sich nicht erklären, weil wir sie selber nicht konkret benennen können“, machte die sympathische Frau mit dem Kopftuch deutlich.

Zur Förderung des Zusammenlebens verschiedener Kulturen ist es laut Sabra hilfreich, einen Blick auf die unterschiedlichen Haltungen zu werfen. Dazu bediente sie sich bei ihrem Vortrag des Lewis-Modells der Kulturen. In diesem werden die Deutschen der linear-aktiven Kultur zugeordnet: sehr gut organisiert, hochkonzentriert, realistisch, pünktlich und verlässlich sind beschreibende Attribute. Die arabische Kultur, die rund 20 Länder auf zwei Kontinenten umfasst, hingegen gehört diesem Modell zufolge zur multi-aktiven Kultur: dialog- und beziehungsorientiert sowie flexibel und kreativ.

90 Prozent der fremden Kultur passiert im Unbewussten

Zwar könne man nichts verallgemeinern und auf Stereotypen herunterbrechen, betonte Sabra, aber auch in der arabischen Welt gebe es ein standardisiertes Bild der Deutschen. Dieses sorgte für reichlich Erheiterung bei den Gästen in der „Scheune“, sahen die Männer und Frauen über den Beamer doch ein Paar in Dirndl und Lederhosen barfuß auf dem Golfplatz stehen. „Jeder Mensch ist individuell, mit seiner eigenen Geschichte und einem Hintergrund“, merkte Sabra an.

Die Flüchtlinge, die nun nach Deutschland kommen, nehmen in ihrer neuen Umgebung Unterschiede wahr, können diese aber nicht immer deuten. In diesem Fall gelte das Eisbergmodell: 90 Prozent der fremden Kultur passiert im Unbewussten. „Gefühle und Emotionen bleiben im Gegensatz zum Kleidungsstil verborgen, und das führt zu Kollisionen und Irritationen“, sagte die Ansprechpartnerin in der Flüchtlingsarbeit in Buxtehude. Um den Unterschied zu verdeutlichen, erklärte Sabra: „Die Deutschen sind Individualisten, die sich über Leistung definieren. Syrer, Afghanen und weitere arabische Personen sind in ein enges Beziehungsnetz eingebettet und stark an ihrem Familienstatus orientiert.“ Der höchste Wert der arabischen Welt ist laut Dr. Dunja Manal Sabra Loyalität.

Nach dem theoretischen Teil, in dem Sabra beim Publikum die Basis für ein Fremdenverständnis schaffte, sowie einem Imbiss folgte die praktische Arbeit, bei der die Männer und Frauen selbst aktiv wurden. Insgesamt zeigte die Dozentin im Rahmen ihres mehrstündigen Workshops verschiedene Handlungs- und Kommunikationsmuster auf und wies auf die Bedeutung der kulturellen Unterschiede im Alltag hin.