Wenn die Blüten erblühen

Rosenfest am Heiligenberg eröffnet

+ Sie freuen sich auf eine erfolgreiche Veranstaltung: Ulla Hiltafski (v.l.) Adelheid, Juliane und Hans-Heinrich Brüning und Lars Bierfischer. Foto: Heinfried Husmann

Br.-Vilsen – Hin und wieder schien die Sonne durch die Wolkendecke, dann strahlten die blühenden Pflanzen noch intensiver. „Wir hoffen, das Wetter bleibt so gut“, sagte Lars Bierfischer, Bürgermeister des Flecken Bruchhausen-Vilsen gestern bei der Eröffnung des Rosenfestes am Heiligenberg. Viele Besucher tummelten sich zwischen Verkaufsständen, Pavillons und gemütlichen Sitzgelegenheiten. Über den Andrang freuten sich nicht nur die Gastgeber, Familie Brüning, sondern auch Ulla Hiltafski von Home & Garden, dem Veranstalter. Hiltafski wünscht besonders den vielen Ausstellern ein erfolgreiches Fest. Das bunte Rahmenprogramm hebt Adelheid Brüning hervor: Für Kinder sind Mitmachaktionen geplant, für Sonntag ist ein Vortrag zu Ausgrabungen am Heiligenberg geplant. sil