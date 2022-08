„punkt.“: Wenn aus einem Zitat eine Heiratsmarkt-Grafik wird

Von: Regine Suling-Williges

Die Grafik von Rieke Rohlfing bezieht sich auf einen Satz ihres Vaters. Er ist Marktmeister des Brokser Marktes. © -

Br.-Vilsen – Marktmeister Ralf Rohlfing verkündete Anfang des Jahres im Marktausschuss: „Der Brokser Markt findet statt. Punkt.“ Damit hatte er nichts ahnend ein geflügeltes Wort geschaffen, das seitdem wieder zitiert wurde – und seine Tochter Rieke dazu inspirierte, eine eigene Grafik zu kreieren, die genau diese Entschiedenheit in seinen Worten, aber auch den Markt mit Denkmal in der Mitte und Feuerwerk am Himmel widerspiegelt.

Dass ihre eigentlich für ihren Vater privat gedachte Grafik jetzt ebensolche Kreise zieht wie das Zitat des Marktmeisters, hätte die 26-Jährige nicht erwartet, erzählt die Wahl-Wienerin im Gespräch mit unserer Redaktion. „Ich war im März in Vilsen. Da haben wir darüber geredet, wie dieses Zitat rumgegangen ist. Und Papa sagte, er hätte gerne einen passenden Pin zum Anstecken, mit dem er über den Markt gehen könnte“, erzählt Rieke Rohlfing. Gesagt, getan.

An ihrem Tablet entwarf sie die Grafik. Dass diese so gut ankommen würde, „damit hätte ich nicht gerechnet“, sagt Rieke Rohlfing. „Das war eigentlich nur ein Geschenk für Papa“, erzählt die 26-Jährige, die als Social-Media-Redakteurin beim Fernsehsender Puls 24 in Wien arbeitet. Dort lebt sie seit ihrem 18. Lebensjahr, als sie fürs Studium in die österreichische Hauptstadt zog. Trotzdem bleibt der Brokser Markt eine wichtige Konstante in ihrem Leben und sie kommt eigens dafür immer wieder zurück.

Von Freitag bis Sonntag wird sie diesmal da sein und ihren Freund, dessen Bruder und eine Freundin mitbringen. Allesamt echte Wiener, die jetzt drei Tage lang das Brokser-Markt-Gefühl erleben werden. Ihr Freund war vor fünf Jahren schon einmal mit, die anderen beiden jedoch nicht: „Die stellen sich den Markt viel kleiner vor als er ist“, sagt Rieke Rohlfing.

Die 26-jährige Rieke Rohlfing lebt in Wien und ist dort Social-Media-Redakteurin. © Regine Suling-Williges

Worauf sie sich am meisten freut, weiß sie auch schon ganz genau: „Ich finde es toll, dass ich alle wiedersehe – meine Familie und auch meine Freunde aus der Abi-Zeit.“

Dass ihr Vater Marktmeister ist und daher Urlaube in den Sommerferien früher meist passé waren, störte Rieke Rolhfing als Kind nicht. „Wir kannten das ja wirklich nicht anders. Es war immer normal, dass wir im Sommer nicht in den Urlaub fahren konnten. Außerdem haben wir uns so auf den Markt gefreut, ein bisschen mitgeholfen und so ganz andere Einblicke bekommen“, erinnert sich die 26-Jährige.

Auf jeden Fall wird sie bei der Eröffnung dabei sein. „Das ist immer ganz besonders“, erzählt sie. Eine Karussell-Fahrerin sei sie zwar nicht: „Aber ich gehe ins Riesenrad.“ Einen Vorgeschmack hat sie sich in Wien neulich geholt. „Wir haben ja den Prater. Das ist zwar etwas ganz anderes, aber wegen der Gerüche habe ich schon etwas Brokser-Markt-Feeling bekommen.“