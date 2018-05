Ist weniger mehr?

Der Unterschied zwischen G8 und G9

+ Zwölf oder 13 Jahre bis zum Abi – was ist sinnvoller? Mit dieser Frage haben sich drei Schülerinnen beschäftigt. - Foto: Rieke Brümmer

Br.-Vilsen - Von Gesa Puvogel, Charlotte Schröder und Rieke Brümmer, Schülerinnen des Gymnasiums Bruchhausen-Vilsen. Immer mehr Schüler und Schülerinnen machen das Abitur. Im Jahr 2016 bekamen 453 000 Schüler in Deutschland das Abitur überreicht. In Niedersachsen betrug die Durchschnittsnote 2,72. Die Schüler in Niedersachsen machten ihr Abitur nach zwölf Jahren. In den anderen Bundesländern ist es unterschiedlich. Da stellt sich die Frage, wie viele Jahre am Gymnasium besser sind – acht oder neun – und wie wichtig das Abitur im späteren Berufsleben ist.