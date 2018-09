Weniger ist mehr

Schwarme - Von Vivian Krause. „Wir haben entschieden, die Anzahl der Konzerte etwas zu reduzieren“, sagt „Eule“-Vorsitzender Hermann Schröder. Der Grund: In der Umgebung gebe es zahlreiche Veranstaltungsorte mit musikalischen Events. Vor 20 Jahren, bei der Gründung des Schwarmer Heimat-, Umwelt- und Kulturvereins, sei das noch anders gewesen. Das zweite Halbjahr bietet insgesamt sieben Veranstaltungen, die Hermann Schröder, Elke Brückner, Susanne Shehata und Uwe Jöstingmeier im Kulturzentrum Robberts Huus (Hoyaer Straße 2) in einem Pressegespräch vorstellen.

Christian Melsheimer

Den Auftakt macht am Freitag, 14. September, ein Vortrag mit dem Titel „Der Klimawandel ist real“. Der Wissenschaftler am Institut für Umweltphysik der Universität Bremen, Christian Melsheimer, spricht über die Frage: Warum ist das Abschmelzen des Meereises relevant für Mitteleuropa? Los geht es um 20 Uhr in Robberts Huus. Der Eintritt ist frei, Reservierungen sind möglich per E-Mail an kultur@robberts-huus.de.

„Eule’n heulen“

Erstmalig lädt der Verein zu einem „Eule’n heulen“ ein, und zwar für Samstag, 15. September, um 20 Uhr. Zwei Stunden lang steht ein Spaßsingen in Robberts Huus an. Wie beim Karaoke läuft der Text auf einer Leinwand, zudem spielt ein Lied. „Man singt nicht alleine, sondern zusammen“, sagen die Organisatoren. Es gehe vor allem um den Spaß. Schon jetzt können Wunschtitel angegeben werden (eulenheulen@t-online.de). „Wir haben schon die ersten Anmeldungen“, sagt Uwe Jöstingmeier. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Sinfonietta Aller-Weser

Beim Auftritt der Sinfonietta Aller-Weser am Sonntag, 30. September, in der Mensa des Schulzentrums Bruchhausen-Vilsen (Auf der Loge 5) wird’s Französisch. Unter Leitung von Karsten Dehning-Busse spielen die Musiker ab 16 Uhr Kompostitionen von Gabriel Fauré, Claude Debussy, Maurice Ravel und Georges Bizet, sagt Susanne Shehata, Bratschespielerin der Sinfonietta. Eins eint die Titel der französischen Komponisten: Sie alle handeln vom Tod und/oder der Liebe. Das rund 50-köpfige Orchester probt in Robberts Huus, für ein Konzert reicht der Platz dort jedoch nicht aus. Alleine die Gruppe füllt schon den Raum des Kulturzentrums. Der Verein „Eule“ sorgt vor dem Konzert ab 15 Uhr für Kuchen, Kaffee und Getränke im Foyer des Schulzentrums. Der Eintritt kostet 15 Euro. Tickets sind erhältlich bei der Volksbank und der Sparkasse in Schwarme sowie bei der Buchhandlung Böhnert (ehemals Meyer) und dem „TourismusService“ in Bruchhausen-Vilsen.

„Tammie Norrie“

Celtic Folk gibt es beim Konzert von „Tammie Norrie“ auf die Ohren. Die vier Musiker und ihr Maskottchen, ein Papageitaucher aus Stoff, stehen am Samstag, 27. Oktober, ab 19 Uhr auf der Bühne von Robberts Huus. Irische und schottische Songs, mehrstimmigen Gesang und eine ungewöhnliche Instrumentierung bieten Katharina, Martina, Frank und Henning. „Wir möchten zeigen, wie solch eine Musik klingt“, sagt Elke Brückner. „Ich muss sagen, sie klingt sehr schön.“ Der Eintritt kostet 12 Euro.

Gabriele Banko

„Sehnsucht – von Knef bis Alexandra“, diesen Titel trägt das Konzert von Gabriele Banko, das am Samstag, 10. November, um 19 Uhr in Robberts Huus beginnt und „Lieder der tiefen Diven“ verspricht. Begleitet wird die Chansonsängerin von Johannes Grundhoff am Klavier. Banko stammt gebürtig aus Quakenbrück und hat für eine Frau laut Hermann Schröder eine herausragend tiefe Stimme. „Das wird sicher ein interessanter Abend“, sagt Schröder. Der Eintritt kostet 12 Euro.

„Schatz von Schwarme“

Der im vergangenen Jahr fertiggstellte Lokalkrimi „Der Schatz von Schwarme“ wird am Freitag, 16. November, im Erbhof in Thedinghausen (Braunschweiger Straße 1) gezeigt. Los geht es um 19 Uhr, der Eintritt kostet 6 Euro. Weitere Infos gibt Hermann Schröder (Telefon 04258/284).

Plattdüütsch im Advent

Den Abschluss des Kulturhalbjahrs des „Eule“-Vereins macht die Veranstaltung „Plattdüütsch to’n 1. Advent“ in Robberts Huus. Am Sonntag, 2. Dezember, ab 15.30 Uhr gibt es Kaffee, Kuchen sowie Gedichte und Lieder auf Plattdeutsch. Wie genau das Programm aussehen wird, steht laut Elke Brückner noch nicht fest.

Literatur in Schwarme

Jeden ersten Donnerstag im Monat treffen sich Literaturbegeisterte um 20 Uhr in Robberts Huus. Unter Leitung von Elke Brückner diskutieren sie über verschiedene Bücher. 12 bis 16 Teilnehmer kommen dabei zusammen, neue Mitstreiter sind gerne gesehen. Im Moment lesen die – zurzeit ausschließlich – Frauen „Schmerz“ von Zeruya Shalev.

Sofern nicht anders angegeben, gibt es Tickets für die Veranstaltungen jeweils an der Abendkasse. Zudem sind sie erhältlich bei der Sparkasse und der Volksbank in Schwarme. Kartenvorbestellungen sind möglich per E-Mail an kultur@robberts-huus.de.

Flyer mit dem neuen Programm liegen an verschiedenen Stellen aus. Zudem ist es online einsehbar unter www.eule-ev.de.