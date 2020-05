Vom Wenden und Schwaden

Oerdinghausen – „Es ist wichtig, dass es regnet, damit alles in Gang kommt“, sagte Achim Kehlbeck aus Oerdinghausen Ende April mit Blick auf seine Felder. Wenig später kam dann der herbeigesehnte Regen. Gerade erst hatte der Milchviehhalter eine Fläche Feldgras gemäht, auf die im Anschluss noch Mais gelegt wird. Arbeit ist auf dem Acker im Frühjahr allerhand. Und für den Milchviehhalter und seine Berufskollegen beginnt dann eine entscheidende Zeit: Sie arbeiten auf den ersten Schnitt hin, der immer Anfang Mai vorgenommen wird.

„Der wird ordentlich“, freut sich Achim Kehlbeck. Für ihn sind besonders die ersten beiden Schnitte wichtig, um Grassilage als einen wichtigen Bestandteil für die Fütterung seiner 280 Milchkühe und ihrer weiblichen Nachzucht zu gewinnen. „Die beiden Schnitte machen etwa 80 Prozent der Grassilage aus, die wir für das Jahr benötigen.“

Den ersten Schnitt mäht er auf 65 Hektar seiner Fläche. „Dann wird das Gras gemäht und gewendet“, erzählt Achim Kehlbeck. Am zweiten Tag wird dann geschwadet. So nennt man das Zusammenrechen der Silage in breite Streifen. „Am dritten Tag kommt der Lohnunternehmer mit dem Feldhäcksler samt Transportwagen zum Häckseln. Je mehr Wind und Sonne wir an diesen Tagen haben, desto schneller geht es, dass wir einen optimalen Trockenmassegehalt zwischen 32 und 35 Prozent erreichen“, sagt Achim Kehlbeck, der diese Arbeitsgänge überwiegend selbst übernimmt. „Wir mähen, wenden, schwaden und machen auch das Silo walzen.“Bei letzterem wird die Silage in einem Fahrsilo verdichtet. Diese Aufgaben führen Kehlbecks auch für andere Berufskollegen durch.

Die Arbeit des Silowalzens ist die wichtigste Arbeit in diesen Tagen und erfordert viel Wissen: Denn das Silo muss möglichst gleichmäßig gefüllt, verdichtet und im Anschluss luftdicht verschlossen werden, damit die Milchsäurebakterien ihre volle Wirkung entfalten und den Zucker in Säure umwandeln können, damit gärschädliche Bakterien keine Chance zum Wachstum erhalten.

Nach dem ersten Schnitt wird die Fläche mit Wirtschaftsdünger, sprich mit Gülle, gedüngt. „Dann schießt das Gras wieder aus, und es dauert etwa fünf Wochen bis zum nächsten Schnitt.“ Wenn es gut läuft, folgen darauf ebenfalls im Abstand von fünf bis sechs Wochen noch die Schnitte drei bis fünf, die aber sparsamer ausfallen als die ersten beiden. „Das ist alles wetterabhängig“, sagt der Landwirt.

Neben der Silage ist Mais eine weitere, entscheidende Futtergrundlage für seine Kühe. „Auf 40 Hektar bauen wir eine Hälfte des Maises selbst an, die andere Hälfte kaufen wir zu“, erklärt Achim Kehlbeck. Geduld ist beim Maisanbau gefragt: „Er steht im Schnitt 160 Tage, bis er erntereif ist.“ Bis die Corona-Krise ihre volle Wirkung zeigte, gab Achim Kehlbeck auch noch Maissilage an einen anderen Berufskollegen ab. Das musste er beenden: Denn er hat derzeit mehrere tragende Rinder länger auf seinem Hof zu versorgen, die eigentlich schon nicht mehr da sein sollten. Sie waren allesamt für den Export vorgesehen. Der jedoch kam durch Corona nahezu komplett zum Erliegen. „Ein Rind ist noch nach Ungarn gegangen“, erzählt Achim Kehlbeck. Zwei weitere Tiere, die schon vorgemerkt waren, sind im Inland verblieben. Jetzt hofft der Landwirt darauf, die Tiere nach dem Abkalben innerhalb Deutschlands verkaufen zu können.

Auch sonst hat die Corona-Lage Einfluss auf seine Arbeit: „Wir haben die Schichten soweit umgestellt, dass sich nicht alle Mitarbeiter begegnen“, sagt Achim Kehlbeck, dem die allgemeine Situation auch auf der Einkommensseite zu schaffen macht. „Der Auszahlungspreis für Milch ist derzeit mit 30 Cent pro Kilogramm auf einem niedrigen Niveau.“ Auch wenn der Absatz von Milchprodukten im Supermarkt hierzulande gut ist – der Milchmarkt ist ein globaler und durch die Corona-Krise in seinem normalen Ablauf an vielen Stellen gestört und aus dem Lot geraten. Das zeigt sich im Milchauszahlungspreis. „Das kann man durch einen regionalen Absatz nicht komplett wieder auffangen“, sagt Achim Kehlbeck, der seine Milch an die Molkerei Grafschaft Hoya in Asendorf liefert.

Der Landwirt aus Oerdinghausen blickt dennoch nach vorne. Und freut sich darüber, bei seinen Mäharbeiten in diesem Jahr mit einer besonderen Technik arbeiten zu können: „Wir fliegen die Felder morgens mit einer Drohne ab, die mit einer Wärmebildkamera ausgestattet ist.“

Auf diese Weise könne Rehkitze aufgespürt werden, die sich im hohen Gras verstecken. „Sie bleiben dann in Schutzkörben am Feldrand, bis wir mit dem Mähen fertig sind. Danach lassen wir sie wieder frei“, erzählt Achim Kehlbeck.