Weihnachtstaler-Aktion der IGA Asendorf: Ulla Drafz gewinnt den Hauptpreis

Asendorf - Von Karin Neukirchen-Stratmann. Was für eine schöne Bescherung am Montagabend im Gasthaus Uhlhorn in Asendorf: Die Interessengemeinschaft Asendorf (IGA) hatte die Wochengewinner der Weihnachtstaler-Aktion zur Hauptverlosung und zu einem Essen eingeladen. Nach einem gemeinsam genossenen Drei-Gänge-Menü sagte der Vorsitzende der IGA, Bernd Bremer: „Das sind so Momente, in denen man in Asendorf gerne Chef ist.“

Die Trefferquote, sprich, die Chance auf einen Gewinn, sei bei der Weihnachtstaler-Aktion ungemein hoch. „Es lohnt sich also für jeden, in Asendorf einzukaufen. Wir als Einzelhändler freuen uns, dass es diese Aktion gibt“, sagte Bremer. Vier Wochen lang konnten Interessierte in der Adventszeit in vielen Asendorfer Geschäften Taler sammeln und auf spezielle Karten kleben, um an der Verlosung teilzunehmen. Auch in diesem Jahr war Gerald Runge federführend für die Organisation verantwortlich. Wie in den Vorjahren wurden Preise im Gesamtwert von 2000 Euro auf die Teilnehmer verteilt.

Vier Wochenenden lang wurden bereits Zehn-Euro-Gutscheine verlost. Zusätzlich waren jeweils vier Personen, die Chancen auf den Hauptgewinn hatten, gezogen worden.

Glücksfee Melanie Bockhop loste nach dem Essen die Präsentkörbe, die Asendorfer Schlemmerkörbe, die Gutscheine und den Hauptgewinn, ein Bündel Einkaufsgutscheine im Wert von 500 Euro, aus. Am Ende konnte sich über den Hauptgewinn Ulla Drafz aus Warpe freuen.

Mit der Aktion in diesem Jahr sind die Organisatoren, allen voran Gerald Runge, wieder sehr zufrieden. „Die Aktion erfreute sich wie in jedem Jahr großer Beliebtheit“, bilanziert er. „Und immerhin kommen rund ein Viertel der Teilnehmer nicht aus der Gemeinde, was zeigt, dass Asendorf auch als Einkaufsstandort für Besucher interessant ist.“

Die Gewinner

500-Euro-Gutschein: Ulla Drafz (Warpe);

100-Euro-Gutscheine: Hans Bockhop und Natali Gerhardz (beide Asendorf);

50-Euro-Gutscheine: Andreas Wendt (Bücken), Antje Lüllmann (Asendorf), Hannelore Diepenbruck (Bruchhausen-Vilsen);

25-Euro-Gutscheine: Claus Schockenhoff (Wietzen), Elena Borchers (Maasen), Erna Blome (Martfeld), Henrika Kraushaar (Asendorf); Schlemmerkörbe: Joachim Brüning (Asendorf), Marek Heuer (Engeln); Präsentkörbe: Cordula Glander (Bruchhausen-Vilsen) sowie Birgit Bartens, Jörg Bockhop und Martina Lührs (alle Asendorf).