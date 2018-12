Weihnachtsmarkt zum Schwärmen

Schwarme - Die letzte Gelegenheit vor den Festtagen, über einen Weihnachtsmarkt zu schlendern oder mit Freunden und Bekannten bei gemütlicher Atmosphäre zu verweilen, das bot am Samstag die Weihnachtsschwärmerei in Schwarme. Bereits zum zwölften Mal hatte ein Organisationsteam, bestehend aus den örtlichen Vereinen, den abwechslungsreichen Weihnachtsmarkt auf dem Festplatz im Krähenkamp organisiert.

Der Duft von Glühwein und vielen Leckereien waberte über den Platz und lockte die zahlreichen Besucher zu den weihnachtlich geschmückten Hütten, in denen die Vereine unter anderem Kinder-Punsch, Crêpes, heiße Waffeln oder auch deftige Speisen wie Knipp, Hotdogs und Bratwurst anboten.

Für festliche Stimmung sorgten nicht nur der große Weihnachtsbaum, die Feuerkörbe und Schwedenfeuer, denn der Posaunenchor rundete das Ambiente mit der passenden Musik ab. Natürlich kam auch der Weihnachtsmann mit Überraschungen für die kleinen Besucher vorbei.

Neben den verschiedenen Leckereien gab es die Gäste auch viele Gewinne. 36 Kinder erhielten bei der Verlosung des Malwettbewerbs, den der Gewerbeverein Schwarme (G.A.S.) organisiert hatte, einen Sachpreis. Die Ausmalbilder wurden zuvor in der Grundschule verteilt und die daraus entstandenen Kunstwerke im Schützenhaus ausgestellt.

Hundert attraktive Gewinne, zu denen ein Notebook als Hauptpreis gehörte, gab es bei der Weihnachts-Tombola der G.A.S., dessen Lostrommel sich vor der Verlosung am Abend rasant füllte. Kinder konnten zudem beim Geschicklichkeitsspiel „Jakkolo“ vom Förderverein der Grundschule kleine Preise abstauben, der Motorsportclub verloste Freikarten für das Schwarmer Rennen im September 2019, und beim Heimat- und Kulturverein „Eule“ konnten Besucher Spiele, Bücher, Dekorationen oder Mettwürste beim Knobeln ergattern.

Weihnachtsschwärmerei in Schwarme Tombola, Weihnachtsmusik von der Kapelle, bunte Buden, Glühwein - auf dem Schwarmer Weihnachtsmarkt wurde nicht an schönen Dingen gespart. © Mediengruppe Kreiszeitung/Oliver Siedenberg Auch wer auf der Suche nach einem Last-Minute-Geschenk war, wurde beim Weihnachtsmarkt in Schwarme fündig. Genähtes wie Taschen, Etuis und Mützen gab es bei Sabrina Meinecke, Dekoschalen aus Beton, Bücher und „Weihnachts-Tüten“, die Tee, ein Teelicht, Süßigkeiten und eine kleine Geschichte für 15 Minuten Auszeit beinhalteten, bot der Landfrauenverein Hoya an. Die Mitglieder des Kreativkreises der Kirchengemeinde waren im Vorfeld fleißig gewesen und hatten Socken gestrickt, genäht, Naturbäume aus Materialien wie Zapfen und Eicheln gebastelt und für die Vierbeiner Hundekekse gebacken. An ihrer Hütte gab es auch Schmuck in Form von Ringen oder Medaillons mit den filigranen Bleistiftzeichnungen der Schwarmer Künstlerin Nicole Blome.

Am Abend klang der Markt mit einigen Weihnachtsliedern und einer „After-Christmas-Market-Party“ im Schützenhaus aus. J mtm