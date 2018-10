Es weihnachtet in Graue

Zehnte Auflage der Hobbykunstausstellung „Ab in den Winter“ im Landhotel Steimke gut besucht

+ Reetdachdecker Heiko Ehlert deckte im Außenbereich Vogelhäuschen ein. - Fotos: Dieter Niederheide

Graue - Von Dieter Niederheide. Die Hobbykunstausstellung „Ab in den Winter“ im Landhotel Steimke in Graue fand am Wochenende zum zehnten Mal statt. Im Laufe dieser Zeit hat sich das Event längst zur Tradition gemausert. Die 23 Hobbykünstler, die ein vielseitiges und ansprechendes Angebot ausbreiteten, konnten sich am Samstag wie am gestrigen Sonntag über reges Interesse an ihren Werken freuen.