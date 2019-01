Hendrik Johannhardt holt in Dänemark den Europameister-Titel

Br.-Vilsen - Von Nala Harries. „Von wegen Hühner sind dumm. Das Wesen dieser Tiere ist absolut genial. Sie sind intelligent, aktiv und unheimlich zahm“, erzählt Hendrik Johannhardt über seine Modernen Englischen Zwergkämpfer. Im Gegensatz zum Haushuhn ist die Rasse erheblich kleiner und hochbeiniger.

Johannhardt züchtet insbesondere die orangebrüstigen Tiere, und das bereits seit rund 20 Jahren. Vor zwei Jahren kamen dann auch blauorangebrüstige Zwergkämpfer hinzu, mit denen der Bruchhausen-Vilser 2018 die Europameisterschaft in Dänemark gewann. „Ich war so überrascht, denn die galten zuvor gar nicht als mein Steckenpferd, sondern eher die orangebrüstigen Hühner“, meint er.

Insgesamt 20 Länder, darunter die Niederlande, Belgien, Polen und Tschechien, präsentierten bei der Europaschau in Herning ihre Tiere. „Man tritt immer mit drei Kollektionen à vier Tieren an. Darunter müssen beide Geschlechter vertreten sein, also sowohl ein Hahn als auch mindestens eine Henne“, erklärt der 30-jährige Züchter die Regeln. Die Aufgabe der Preisrichter sei es dann, die Tiere anhand verschiedener Kriterien zu bewerten und jedem von ihnen eine Punktzahl zwischen 90 und 97 - wobei die höchste Zahl die beste ist - zuzuweisen.

„Bei den Modernen Englischen Zwergkämpfern wird besonders darauf geachtet, dass sie eine hohe Standhöhe haben, die aufgesetzten Flügel gut zu erkennen sind und sie körperlich zart gebaut sind. Ungefähr 500 Gramm sollte ein Tier wiegen“, erzählt Johannhardt. Damit diese Merkmale auch richtig zur Geltung kommen, wäscht und kämmt der Züchter seine Hühner vor einer Schau. Auch die Federn werden gelegt und der Hahnenkamm eingeölt.

Die Arbeit schien sich gelohnt zu haben, denn schlussendlich bekam Johannhardt von den Preisrichtern für seinen blau-orangebrüstigen Hahn 95 Punkte. „Tatsächlich war der Hahn an diesem Tag nicht in Bestform. Auf der späteren Junggeflügelschau in Hannover erzielte er die Höchstpunktzahl“, erklärt er.

Zum Züchten gekommen sei Johannhardt durch einen Kollegen seines Vaters Rainer Johannhardt: „,Er schenkte mir zum zehnten Geburtstag sechs Hennen und einen Hahn der Modernen Englischen Zwergkämpfer“. Mittlerweile staksen rund 30 dieser Hühner im Stall um ihn herum, um die er sich neben seinem beruflichen Alltag als Maschinen- und Anlagenbediener kümmern muss. Unterstützung bekommt er dabei von seiner Mutter Britta Johannhardt. „Die Tiere müssen nicht nur gefüttert und rausgelassen werden. Ich beschrifte beispielsweise auch die Eier, damit ich die Abstammung verfolgen kann und keins vertausche. Man muss schon viel Zeit investieren“, meint der Züchter.

Erst knapp drei bis vier Jahre nimmt Johannhardt an Großschauen teil, zuvor hatte er sich auf die Ortsschauen konzentriert. Die Idee, zur Europaschau nach Dänemark zu fahren, kam mit dem Eintritt in den Club „Modern Game Germany“, ein Freundeskreis von Züchtern der Modernen Englischen Zwergkämpfer, welcher die Fahrt nach Herning geplant hatte. „Mein nächstes Ziel ist es, Deutscher Meister bei der Deutschen Zwerghuhnschau im Rahmen der Lipsia-Schau in Leipzig im Dezember 2019 zu werden“, erzählt Johannhardt.

Infos zur Rasse:

Die Modernen Englischen Zwergkämpfer kommen aus England und gelten als elegante Zierzwerghühner mit festem Körper und einem knappen, harten Gefieder, hochgereckter Haltung, straffem Stand, sehr hoher Stellung und aufgewecktem, furchtlosem, zutraulichem Wesen, schreibt der „Modern Game Germany“ Club auf seiner Website.