Wasser-Check: Vilsa-Medium gehört zu den Vorletzten

Landkreis Diepholz - Von Anke Seidel. Leitungswasser contra Mineralwasser im Glas – diese Diskussion ist seit dem Mineralwasser-Check der Stiftung Warentest aktueller denn je.

Mit auf dem vorletzten Platz dieser Untersuchung von 30 Medium-Mineralwässern: Vilsa aus Bruchhausen-Vilsen, mit 380 Mitarbeitern einer der großen Arbeitgeber in der Region. Nur elf Produkte schnitten bei diesem Test gut ab.

„Deutlich sauer. Deutlich nach Kunststoff“, so bewerten die Tester den Geschmack des Medium-Mineralwassers von Vilsa – und erteilen dem Produkt in ihrem sensorischen Urteil die Note 4,0: ein glattes „Ausreichend“. Dieses Urteil bildet immerhin die Hälfte der Gesamtnote. Bei vier Sachkriterien (für Säuglingsnahrung geeignet, natriumarm, Flaschentyp und Preis) erhält Vilsa-Medium die Note 3,5 – genauso wie drei weitere Produkte (Norma, real Quality und Real). Schlechter ist nur Netto (Naturalis) mit der Note 3,7.

Geschäftsführer zeigt sich völlig überrascht

Völlig überrascht über das Ergebnis und die Testmethode zeigt sich Peter Albers, Geschäftsführer für Vertrieb und Marketing bei Vilsa-Brunnen – vor allem darüber, dass die Hälfte des Urteils aus der Sensorik, also einer rein subjektiven Bewertung, besteht: „Wenn unser Mineralwasser nach Kunststoff schmecken würde, dann würden es die Kunden bestimmt nicht kaufen“, betont Albers aus der Perspektive von Vilsa als Marktführer in Norddeutschland.

Die Lagerung beim Verbraucher – zum Beispiel in direkter Sonne – könne den Geschmack des Mineralwassers in einer PET-Flasche beeinflussen, fügt der Geschäftsführer hinzu. Und betont: Vilsa Medium gehöre aber zu den nur vier Mineralwässern in dem Test, die für die Zubereitung von Säuglingsnahrung geeignet seien.

„Das natürliche Mineralwasser von Vilsa ist nachweislich seit Jahrtausenden unberührt und wird unter strengsten Auflagen gefördert. Grundsätzlich durchlaufen alle unsere Produkte strengste Qualitätskontrollen. Stündlich werden Proben im Labor untersucht“, hieß es weiter.

Geringer Mineralstoffgehalt

Bei 18 getesteten Wässern stellten die Prüfer einen geringen Mineralstoffgehalt fest, auch bei Vilsa-Medium. Ein Analyse-Vergleich zeigt: Bei einzelnen Inhaltsstoffen liegt das natürliche, unbehandelte Mineralwasser durchaus unter Leitungswasser-Werten im Landkreis Diepholz.

Vier Wasserversorger stellen das Trinkwasser im Landkreis Diepholz bereit. Im Norden ist es die Syker Vorgeest, die Teile der Gemeinde Stuhr, die Gemeinde Weyhe, die Stadt Syke sowie die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen und Teile der Samtgemeinde Thedinghausen versorgt. Der Oldenburgisch Ostfriesische Wasserverband (OOWV) beliefert die Städte Bassum und Twistringen.

Die Wasserversorgung Sulinger Land bedient die Stadt Sulingen sowie die Samtgemeinden Schwaförden und Kirchdorf. Die Stadtwerke Huntetal in Diepholz versorgen den Südkreis Diepholz mit Ausnahme der Samtgemeinde Lemförde. Sie stellt ihre Wasserversorgung selbst sicher.

Leitungswasser in Wasserwerken aufbereitet

Anders als das natürliche Mineralwasser – wie bei Vilsa-Brunnen oder der Auburg Quelle in Wagenfeld – wird das Leitungswasser in Wasserwerken aufbereitet. „Das bestkontrollierteste Lebensmittel, das wir in Deutschland haben, ist Trinkwasser aus der Leitung“, sagt Dr. Karljosef Graf als Leiter des Landkreis-Fachdienstes Veterinärwesen und Verbraucherschutz.

Ein Blick auf die Parameter zeigt: Unerwünschte Faktoren liegen im Landkreis deutlich unter den Grenzwerten. Wie Nitrat: Im Wasserwerk Ristedt sind es im Mittel 2,2 Milligramm pro Liter, in Wagenfeld 19,6 – bei einem Grenzwert von 50. Bei den erwünschten Inhaltsstoffen wie Calcium und Magnesium schwanken die Werte ebenso.

Die Verantwortung für die Qualität des Trinkwassers hätten die Wasserversorger bis zur Übergabe an das Haus: „Für das Leitungssystem ist dann der Hausbesitzer verantwortlich“, so Dr. Graf zur Rechtslage. ‘ Verbraucher

Inhaltsstoffe im Vergleich

Vilsa Medium

Calcium 49,1 Milligramm pro Liter (mg/L)

Natrium 17

Magnesium 3,9

Kalium 2,1,

Chlorid 18

Sulfat 16

Fluorid; 0,17

Auburg Quelle

Calcium 110 Milligramm pro Liter (mg/L)

Natrium 19,80

Magnesium 10,40

Kalium 2,50

Chlorid 28,90

Sulfat 8,50

Fluorid 0,12

Sulinger Land

Calcium 40 (Schwaförden), 38 (Sulingen), 45 (Kirchdorf)

Natrium 23, 17, 17

Magnesium 17, 17, 3,9

Kalium 2,4, 3,8, 2,4

Chlorid 39, 36, 35

Sulfat 40, 61, 65

Fluorid 0,3, 03, 03

Stadtwerke

Calcium 36 (Wasserwerk Wagenfeld), 63,7 (St. Hülfe)

Natrium 15,4 , 14,4

Magnesium 5,43, 3,8

Kalium 4,1, 2,36

Chlorid 24,2, 28,8

Sulfat 51,7, 55,4

Fluorid 0,10 , 0,10

OOWV

(Wasserwerk Harpstedt)

Calcium 52

Natrium 13

Magnesium 4,7

Kalium 2,5

Chlorid 23

Sulfat 40

Fluorid 0,15

Syker Vorgeest

(Wasserwerk Ristedt)

Calcium 45,5

Natrium 18,2

Magnesium 5,7

Kalium 4,8

Chlorid 29,3

Sulfat 66,4

Fluorid 0,15