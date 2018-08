Warum Käse Löcher hat und Tomate nicht Tomate ist

Erstmals Biomeile auf dem Brokser Markt

+ Der Biomarkt wird ein Highlight – da sind sich (von links) Angela Wilhelms („stadtland+“), Maren Kehlbeck („Biostadt Bremen“), Sarah Verheyen (Marketing Brokser Markt), Ralf Rohlfing (Marktmeister), Claudia Elfers („Biostadt Bremen“), Bernd Bormann (Gemeindedirektor) und Hermann Meyer-Toms („Kiebitz“-Verein) einig. - Foto: Mareike Hahn

Br.-Vilsen - Von Mareike Hahn. Bio ist im Trend, der Brokser Heiratsmarkt ein Dauerbrenner. Eine perfekte Kombination, ist Marktmeister Ralf Rohlfing sicher. Er freut sich, in diesem Jahr erstmals eine Biomeile auf dem Volksfest in Bruchhausen-Vilsen präsentieren zu können. In Zusammenarbeit mit dem Schwarmer Verein „Kiebitz“, der Firma „stadtland+“ aus Bremen und dem Projekt „Biostadt Bremen“ hat der Flecken ein vielseitiges Programm erarbeitet. „Der Biomarkt verbindet Lernen, Erlebnis, Ruhe und Genuss“, sagt Angela Wilhelms von „stadtland+“.