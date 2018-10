Flurbereinigungsverfahren Homfeld-Wöpse und Bruchhausen-Vilsen abgeschlossen

Br.-Vilsen - Von Heiner Büntemeyer. In hohem Bogen flog die Umhüllung des Gedenksteins oberhalb der Straße Nenndorf ins Gras und zum Vorschein kam ein mächtiger Granitblock mit der Aufschrift „Flurbereinigungen Homfeld-Wöpse und Bruchhausen 1999 – 2018“. Auf diesen Moment hatten die Beteiligten an den beiden Flurbereinigungsverfahren, die jetzt endlich abgeschlossen werden können, lange gewartet.

Rund 50 Gäste aus Verbänden, Politik und Verwaltung, Teilnehmer an den Verfahren sowie Stefanie Gröger-Timmen, Referatsleiterin im Amt für Landesentwicklung und ländliche Bodenordnung im Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, und die Landesbeauftragte für regionale Landesentwicklung, Heike Fliess, konnten sich jetzt bei einer mehr als zweistündigen Busrundreise von den sichtbaren Ergebnissen beider Verfahren ein Bild machen.

Für die Flurbereinigung Homfeld-Wöpse übernahm der Vorsitzende der Teilnehmergemeinschaft (TG), Heinrich Schröder, die Führung. Die Flurbereinigung mit einer Fläche von 2 805 Hektar sei sehr kleinteilig strukturiert gewesen, sagte Schröder. Mit 642 Teilnehmern habe verhandelt werden müssen. Viele seien zu Kompromissen bereit gewesen, sodass rund 300 Vereinbarungen getroffen werden konnten.

In dem Projekt habe man landwirtschaftliche Nutzflächen arrondieren und Landschaftspflege betreiben können. In Zusammenarbeit mit der Stiftung Naturschutz wurden Schlatts, also Kleingewässer, in der Westerheide renaturiert und die Obere Eiter mit den angrenzenden Grünflächen naturnah gestaltet. Auch erfolgte durch die Maßnahmen eine Aufwertung des Erholungsgebiets am Heiligenberg.

27,4 Kilometer Wege und Straßen wurden erneuert. Von den Kosten in Höhe von rund 3,3 Millionen Euro wurden allein für den Wegebau 2,6 Millionen Euro ausgegeben. Rund 250 000 Euro flossen in die Biotopgestaltung.

Mit 1 130 Hektar überplanter Fläche und 214 Teilnehmern ist die Flurbereinigung Bruchhausen etwas kleiner. Dort standen neben der Flächenarrondierung besonders die Wiedervernässung des Uenzener Moors sowie die Sicherung eines Trinkwasserfördergebiets im Vordergrund.

46 Kilometer Wege und Straßen erneuert

Auch in diesem Verfahren bildete der Wegebau für die 18,7 Kilometer langen Wege und Straßen mit rund 1,6 Millionen Euro Kosten, die sich insgesamt auf 1,8 Millionen Euro beliefen, den größten Posten. Über dieses Flurbereinigungsverfahren informierte der TG-Vorsitzende Willy Immoor.

Die beiden „Reiseleiter“ hatten sich Verstärkung geholt. So informierte Jan Kanzelmeier von der Stiftung Naturschutz im Landkreis Diepholz über das Schlattprogramm „Augen der Landschaft neu entdeckt“. In der Westerheide war in Kooperation mit Flächenbesitzern die Wiedervernässung eines Schlatts im Rahmen der Flurbereinigung erfolgt.

Der Geschäftsführer des Wasserbeschaffungsverbands Syker Vorgeest, Manfred Cattau, freute sich, dass es durch die Flurbereinigung möglich wurde, im Bereich des Uenzener-Berxer Grenzgrabens 168 Hektar zu arrondieren, die langfristig der Sicherung der Trinkwasserversorgung dienen. Diese Flächen im Bereich der Trinkwasserzone Zwei wurden wieder in Grünland zurückgewandelt. „Grundwasserschutz in diesem Umfang und so weit vorausschauend wie hier ist in Niedersachsen ziemlich einmalig“, lobte er die Maßnahme.

Im Bereich der Oberen Eiter erläuterte der Geschäftsführer des Mittelweserverbands, Peter Neumann, die noch von seinem Vorgänger Georg Kranefoed angestrebte Renaturierung des Bachs. Dort seien Kaskaden durch Sohlgleiten ersetzt und ein Biotop angelegt worden.

Immer wieder wiesen Schröder und Immoor während der Tour auf kleine und größere Biotope und auf neu angelegte landschaftsgestaltende Feldgehölze hin. Das Vilser Holz wurde um fünf Hektar aufgeforstet, das Gelände an der Trahe durch Obstbäume entlang der Wanderwege, eine Streuobstwiese sowie eine neue Schutzhütte als Naherholungsgebiet aufgewertet. Ein naturnahes Regenrückhaltebecken hinter der Gärtnerei Kusserow, die Umleitung des Uenzener Moorgrabens, Sohlgleiten an Stelle eines alten Sohlabsturzes im Wöpser Grenzgraben sowie die Anlage von Windschutzstreifen waren weitere sichtbare Maßnahmen auf der rund 40 Kilometer langen Fahrt.

Bei der anschließenden Kaffeetafel im Gasthaus Puvogel erinnerte Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann an die Vorgeschichte dieser Flurbereinigungen. Die Idee sei vor rund 20 Jahren aus dem Arbeitskreis „Kulturlandschaftspark Bruchhausen-Vilsen“ hervorgegangen. Dieser Weg, Vereine, Verbände und interessierte Bürger an der Planung zu beteiligen, sei damals noch sehr ungewöhnlich gewesen.

Heike Fliess lobte die enge Zusammenarbeit vieler maßgeblicher Stellen, die offensichtlich gut funktioniert und zu vielen guten Lösungen geführt habe. Die Handschrift der Sulinger Geschäftsstelle des Amts für regionale Landesentwicklung (ArL) sei hervorragend erkennbar.

Auch Landrat Cord Bockhop bedankte sich für die sehr gute Zusammenarbeit. Die Fahrt habe ihm gezeigt, wie wichtig Flurbereinigungen für den Wegebau sind, wenngleich er Straßenbreiten von drei Metern für landwirtschaftliches Gerät als vergleichsweise zu schmal hält, wo doch für Radwege eine Breite von 2,50 Metern angestrebt werde.