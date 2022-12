Statt Elterntaxis: Bisher nur wenig Interesse am „Walking Bus“ in Bruchhausen-Vilsen

Von: Regine Suling-Williges

Zu Fuß zur Schule, allerdings in Begleitung Erwachsener - das ist mit dem sogenannten Walking Bus möglich. © Regine Suling-Williges

Bruchhausen-Vilsen testet eine Alternative zum Grundschul-Elterntaxi: den „Walking Bus“. Doch noch stößt das Konzept auf wegen Gegenliebe.

Br.-Vilsen – „Ich möchte Themen anfassen und die Leute dafür begeistern“, sagt Frank Marquardt. Der Klimaschutzmanager der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen machte indes mit einem seiner ersten Themen eine zunächst ernüchternde Erfahrung. Denn für den „Walking Bus“ konnte er auf Anhieb nur wenige Menschen begeistern.

Dabei überzeugt das Konzept dahinter grundsätzlich: Ein Erwachsener begleitet die Kinder, in diesem Fall Erstklässler, bis zur Schule. Auf dem Weg dahin treffen sie sich an unterschiedlichen Punkten im Ort und gehen gemeinsam weiter, bis sie schließlich die Schule erreichen. „Das ist ein Mobilitätsprojekt, das aus England kommt und in Deutschland seit knapp zehn Jahren in Kommunen umgesetzt wird“, erläutert Frank Marquardt. Die Einsparung von sogenannten Elterntaxis und damit CO₂ ist ein Ansinnen des „gehenden Busses“. Das oberste Ziel sei damit der Klimaschutz.

Frank Marquardt © Suling-Williges, Regine

„Es ist aber auch ein Selbstständigkeitsprojekt für die Kinder“, sagt Frank Marquardt. Zugleich soll der auf diese Weise vermiedene Verkehr zu mehr Sicherheit auf dem Schulweg führen. „Außerdem kommen die Kinder viel wacher zur Schule“, nennt der Klimaschutzmanager einen weiteren Vorteil.

Aber: „Es gibt auch gewisse Fallstricke, die die Umsetzung so eines Projektes auf dem Land schwerer machen als in der Stadt“, hat Frank Marquardt festgestellt. Dass es zwei unterschiedliche Bring- und drei Abholzeiten in den Schulen gibt, ist ein gravierender Fallstrick. Ein weiterer ist die Tatsache, dass die Kinder über den ganzen Ort verteilt leben. „Wir reden hier über einen Nahbereich von einem Kilometer“, sagt Frank Marquardt über das Einzugsgebiet des „Walking Bus“. Dass die Resonanz darauf, einen „Walking Bus“ für alle ersten Klassen einzurichten, so mau ausgefallen sei, sei für ihn ein erster Gradmesser gewesen, inwieweit die Menschen in der Samtgemeinde bereit seien, etwas für den Klimaschutz zu tun.

Nur zehn Kinder am „Walking Bus“ interessiert

Mehr als 200 Kinder insgesamt sind für den „Walking Bus“ infrage gekommen, gerade einmal zehn hätten sich gemeldet. „Das ist erst mal eine Aussage, dass die Eltern darauf nicht reagieren. Ich hatte mit einer größeren Resonanz gerechnet“, sagt Marquardt. Er hat aber auch dazu gelernt, dass es bei den gegebenen Voraussetzungen gar nicht so leicht ist, alle ins Boot zu bekommen. Deswegen gibt er nicht auf und will nach den Osterferien im neuen Jahr einen weiteren Anlauf nehmen. Für erst mal einen Tag pro Woche soll es dann in den Gemeinden den „Walking Bus“ unabhängig von der Klassenstufe geben. Der Ehrenamtliche, der mit den Kindern läuft, gibt dabei die Route vor. Ist die Strecke festgelegt, können sich die Kinder anmelden.

Was Frank Marquardt dazu noch fehlt, sind die Freiwilligen, die sagen: „Einmal die Woche traue ich mir das zu.“ Wer als Begleiter mitwirken und einen „Walking Bus“ führen möchte, kann den Klimaschutzmanager im Rathaus unter Telefon 04252/391-430 erreichen.