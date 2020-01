Ein wahres Klanggewitter

Das Duo „Boogilicious“ begeistert sein Publikum in Süstedt mit Fremd- und Eigenkompositionen

+ David Herzel (links) und Eeco Rijken Rapp (rechts) freuen sich über die gute Stimmung bei ihrem Auftritt Foto: UWE CAMPE

Süstedt - Von Uwe Campe. Neun Veranstaltungen hat der „Süster Kring“ in seinem diesjährigen Konzertprogramm in der Nolteschen Scheune vorgesehen, den vielversprechenden Anfang machte dort am Samstagabend das Duo „Boogielicious“. Die beiden Musiker David Herzel (Schlagzeug) und Eeco Rijken Rapp (Piano, Gesang) sind bereits seit 13 Jahren gemeinsam auf Tour und haben in der Vergangenheit schon mit namhaften Szene-Größen wie Klaus Doldinger, Abi Wallenstein, Paul Kuhn und besonders dem im Jahr 2017 verstorbenen Hamburger Gottfried Böttger zusammengearbeitet. Böttger, der unter anderem 1973 gemeinsam mit Udo Lindenberg das Panikorchester gegründet hatte, war ein herausragender Interpret und gewissermaßen Grandseigneur des Boogie Woogie, einem im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts in den USA entstanden Solo-Klavierstil. Diesem schon legendären Pianisten, der früher selbst in der Scheune zu Gast war und, wie der dort erstmals auftretende Herzel verriet, von deren Atmosphäre geschwärmt hatte, war der Abend dann auch gewidmet.