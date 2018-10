Kaltscharräume für bessere Haltung

Schwarme - Von Heiner Büntemeyer. Auf dem Schreibtisch von Martin Loerke liegt eine Bauvoranfrage, die die Firma „Schwarmer Broiler“, die Geflügel produziert, an das Kreisbauamt gerichtet hat. Geplant sind laut dem geschäftsführenden Inhaber Loerke aus Schwarme Kaltscharräume im Außenbereich der vier Ställe. Die insgesamt 119 .600 Tiere würden dann über 20 Prozent mehr Platz verfügen, denn durch die zusätzliche Anlage soll laut Loerke kein Platz für weitere Tiere entstehen.

Geplant ist ein sechs Meter breiter Betonstreifen entlang der Ställe, der durch ein Schleppdach geschützt wird. Abgeschlossen würde der Bereich durch eine etwa einen Meter hohe Betonaufkantung mit einem Gitter, das bis zum Dach reicht. Der Boden soll mit Dinkelspelzgranulat aufgefüllt werden, in dem die Hühner und Hähne scharren und sich „pudern“ können. Der Raum erhielte einen Windschutz und könne von den Tieren durch eine Luke bei einer Außentemperatur von bis zu fünf Grad aufgesucht werden.

Wenn die Küken drei Wochen alt und geimpft sind und bereits über eine „Jacke“ verfügen, wie Loerke das Federkleid bezeichnet, dann dürfen sie sich im Kaltscharraum aufhalten. In den Niederlanden seien derartige Kaltscharräume schon weit verbreitet. In Deutschland dagegen kennt Martin Loerke keinen Betrieb, der bisher über diese Einrichtung verfügt.

Dass in diesem Kaltscharraum ein Außenklima herrscht, störe die Tiere kaum, denn auch in ihrem Stall gebe es durch die Belüftungsanlagen unterschiedliche Temperaturen.

Bereits im März hat Martin Loerke das für den Bau erforderliche Emissionsgutachten erstellen lassen. Dieses ist notwendig, obgleich sich die Anzahl der Tiere und damit auch die Emissionen nicht erhöhen würden. Denkbar sei sogar, dass sich die bisherige Intensität der Emissionen durch den vergrößerten Aufenthaltsraum für die Hühner abschwäche.

Etwa eine Viertelmillion Euro wird sich die Firma „Schwarmer Broiler“ diese Baumaßnahme kosten lassen, die eine eindeutige Verbesserung der Haltungsbedingungen zur Folge haben werde. Martin Loerke bezeichnet das als „Tierwohl Plus“.

Natürlich hofft der Landwirt, dass sich diese Investition nicht nur amortisiert, sondern auch einen zusätzlichen Gewinn abwirft. Durch eine Haltung mit Außenscharraum besetze der Betrieb in Deutschland eine Marktnische, die sich, so hofft Loerke, auf eine Verbesserung des Marktpreises für seine Tiere auswirkt.

Wer mehr über die geplante Baumaßnahme erfahren möchte, kann sich in dem Schaukasten, der an Loerkes Hofeinfahrt aufgestellt ist, informieren. Dort kündigt er auch regelmäßig frühzeitig die Ausmist- und Verladetermine an, da an diesen Tagen mit einer intensiveren Geruchsbelästigung gerechnet werden muss.

