Vorbild im Straßenverkehr

Br.-Vilsen - Von Dieter Niederheide. Die höchste Auszeichnung, die die Verkehrswacht verleiht, wurde jetzt an Erwin Ressel (87, Bruchhausen-Vilsen) vergeben. Mit der Verleihung des goldenen Lorbeerblatts würdigte Wolfgang Rathke, Vorsitzender der Verkehrswacht Grafschaft Hoya, die Tatsache, dass Erwin Ressel weit über 50 Jahre unfallfrei am Straßenverkehr teilnimmt.

Wie vorbildlich der Pensionär dies tut, beweist unter anderem, dass er sich bei inzwischen fünf Seminaren bei der VHS stets über Veränderungen im Straßenverkehr informieren ließ. Die Fahrerlaubnis erwarb er schon 1949 für Motorräder. Es war am 4. März 1953 als er die Fahrerlaubnis für Pkw und Lastwagen vom Volkspolizeikreisamt in Hagenow bei Schwerin erwarb. Also fährt er jetzt schon 64 Jahre unfallfrei.

Noch immer zeigt er den gut gepflegten alten Führerschein – ganz legal – aus Hagenow vor, wenn es mal sein muss. Sein erstes Auto war ein P 70 aus der VEB Automobilfabrik Zwickau, ein Vorläufer des Trabant. Es folgte mit dem Trabant 601 de Luxe ein Wagen der Extraklasse. „Da bin ich überall mit hingekommen“, schwärmt Erwin Ressel von dem DDR-Prunkstück.

Nach der Grenzöffnung gab es einen VW Passat. Der ehemalige Lehrer und seine Frau zogen später aus ihrem Heimatort Boitzenburg nach Eystrup zur Tochter und schließlich nach Bruchhausen-Vilsen. Was den im Vergleich zu Mecklenburg-Vorpommern dichten und schnelleren Verkehr angeht, hat er sich in der neuen Umgebung bestens eingewöhnt.

Was hat sich geändert bezüglich des Autofahrens? In der früheren Heimat waren 80 Stundenkilometer das Limit. Wolfgang Rathke wünschte dem unfallfreien Autofahrer, der einige Jahre zu Hause auch bei der Feuerwehr schwerere Fahrzeuge fuhr, weiter gute, unfallfreie Fahrt.